Una sparatoria di massa presso nell'Università dello Stato di Florida ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre sei, ha dichiarato la Polizia dello Stato sudorientale degli Stati Uniti, identificando il sospetto come il figlio di un agente delle forze dell'ordine locali.

"Due vittime sono decedute e cinque persone sono state trasportate in un ospedale locale con ferite da arma da fuoco," ha dichiarato giovedì Jason Trumbower, capo della Polizia dell'Università dello Stato di Florida, aggiungendo che anche il sospetto si trova in ospedale.

L'Università dello Stato di Florida si trova a Tallahassee, in Florida, sede del Campidoglio dello stato. Più di 40.000 studenti frequentano l'Università.

Secondo un portavoce dell’ospedale Memorial di Tallahassee, almeno sei persone sono state portate d'urgenza in ospedale dopo l'inizio della sparatoria.

Dall'Ufficio Ovale, affiancato dal vice presidente JD Vance e da alti funzionari, il presidente degli Stati Uniti Trump ha commentato la tragedia: "È una vergogna. È una cosa orribile. Orribile che accadano cose del genere. E avremo altro da dire più tardi."

Alla domanda se desiderasse vedere una nuova legislazione sulle armi a seguito della sparatoria mortale, Trump ha dichiarato di avere "l'obbligo di proteggere" il Secondo Emendamento della Costituzione. "Queste cose sono terribili, ma non è l'arma a sparare, sono le persone."

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato: "Le nostre preghiere sono con la famiglia della FSU, e le forze dell'ordine statali stanno rispondendo attivamente."

L'università ha cancellato tutte le lezioni. Anche tutti gli eventi sportivi programmati sono stati annullati mentre la comunità affronta lo shock e il trauma della violenza odierna.

Secondo la polizia, il sospetto era ritenuto uno studente attuale della FSU ed è stato portato in ospedale. Si è anche detto che fosse il figlio di un vice sceriffo della contea di Leon e che avesse accesso all'arma della madre.

"Era una questione di sopravvivenza"

I video mostrano persone che corrono nel traffico, fuggendo dalla scena, intorno al momento della sparatoria presso il centro studenti.

Studenti e genitori spaventati si sono nascosti in una sala da bowling e si sono stipati in un ascensore di servizio all'interno del centro studenti dopo aver sentito spari fuori dall'edificio.

Ambulanze, camion dei pompieri e veicoli di pattuglia di diverse agenzie di polizia si sono precipitati verso il campus, a ovest della capitale della Florida, dopo che l'università ha emesso un avviso di tiratore attivo a metà giornata di giovedì, affermando che la polizia stava rispondendo vicino al centro studenti.

Ryan Cedergren, uno studente di comunicazione di 21 anni, ha detto che lui e circa altre 30 persone si sono nascosti nella sala da bowling al piano inferiore del centro dopo aver visto studenti correre da un bar vicino.

"In quel momento, era una questione di sopravvivenza," ha detto.

Dopo circa 15 minuti, la polizia universitaria ha scortato gli studenti fuori dall'edificio e lui ha visto una persona ricevere cure d'emergenza sul prato, ha raccontato.

Chris Pento ha raccontato a WCTV a Tallahassee che lui e i suoi gemelli stavano pranzando al centro studenti durante un tour del campus quando hanno sentito spari. "Era surreale. E la gente ha iniziato a correre," ha detto all'emittente televisiva.

Si sono stipati in un ascensore di servizio dopo aver trovato porte chiuse alla fine di un corridoio. "Quello è stato probabilmente il momento più spaventoso perché non sapevamo. Poteva peggiorare, giusto?" ha detto. "Le porte si sono aperte e c'erano due agenti, armi in pugno."

Il sistema di allerta della Florida State ha annunciato circa tre ore dopo la sparatoria che le forze dell'ordine avevano "neutralizzato la minaccia." I funzionari hanno chiesto a studenti e docenti di evitare il centro studenti e altre aree ancora considerate una scena del crimine attiva.

Decine di veicoli di pattuglia, inclusi un furgone della scientifica, erano parcheggiati fuori dal centro studenti. Gli agenti hanno isolato l'area con nastro per scene del crimine.

Studenti e personale che avevano lasciato telefoni, chiavi e altri oggetti nella fretta di evacuare hanno aspettato all'ombra e pregato per le vittime.

Circa 44.000 studenti sono iscritti all'Università, secondo i dati dell'Università.

Nel 2014, la biblioteca principale è stata teatro di una sparatoria che ha ferito tre persone. Gli agenti hanno sparato e ucciso l'aggressore, Myron May, di 31 anni.

L'Università ha cancellato tutte le lezioni e gli eventi per giovedì. Ha inoltre annullato gli eventi sportivi casalinghi fino a domenica.