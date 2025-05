L'amministrazione Trump ha revocato sabato un'esenzione che permetteva all'Iraq di pagare l'Iran per l'elettricità, come parte della campagna di “massima pressione” del Presidente Donald Trump contro Teheran, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato.

La decisione di lasciare scadere l'esenzione dell'Iraq alla sua scadenza “assicura che non permettiamo all'Iran alcun grado di sollievo economico o finanziario,” ha affermato il portavoce, aggiungendo che la campagna di Trump contro l'Iran mira “a porre fine alla minaccia nucleare, ridurre il programma di missili balistici e fermare il suo supporto ai gruppi terroristici.”

Trump ha ripristinato la “massima pressione” sull'Iran come uno dei suoi primi atti dopo essere tornato in carica a gennaio. Durante il suo primo mandato, aveva ritirato gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran, un'intesa multinazionale per impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari.

Il governo statunitense ha dichiarato di voler isolare l'Iran dall'economia globale ed eliminare i suoi ricavi dalle esportazioni di petrolio per rallentare lo sviluppo di un'arma nucleare da parte di Teheran.

L'Iran nega di perseguire armi nucleari e afferma che il suo programma è pacifico.

Washington ha imposto una serie di sanzioni a Teheran per il suo programma nucleare e il supporto a organizzazioni militanti, vietando di fatto ai paesi che fanno affari con l'Iran di fare affari con gli Stati Uniti.

“Il Presidente Trump è stato chiaro sul fatto che il regime iraniano deve cessare le sue ambizioni per un'arma nucleare o affrontare la Massima Pressione,” ha dichiarato il portavoce della Sicurezza Nazionale James Hewitt. “Speriamo che il regime metta gli interessi del suo popolo e della regione davanti alle sue politiche destabilizzanti.”

Aumentano Pressioni su Baghdad

Trump inizialmente aveva concesso esenzioni a diversi acquirenti per soddisfare le esigenze energetiche dei consumatori quando aveva reimposto le sanzioni sulle esportazioni energetiche dell'Iran nel 2018, citando il suo programma nucleare e quello che gli Stati Uniti definiscono la sua ingerenza in Medio Oriente.

La sua amministrazione e quella di Joe Biden hanno ripetutamente rinnovato l'esenzione per l'Iraq, sollecitando Baghdad a ridurre la sua dipendenza dall'elettricità iraniana. Il portavoce del Dipartimento di Stato ha ribadito questa richiesta sabato.

“Esortiamo il governo iracheno a eliminare la sua dipendenza dalle fonti energetiche iraniane il prima possibile,” ha affermato il portavoce. “L'Iran è un fornitore di energia inaffidabile.”

Gli Stati Uniti hanno utilizzato in parte la revisione delle esenzioni per aumentare la pressione su Baghdad affinché permetta l'esportazione di petrolio greggio dal nord dell'Iraq attraverso la Turchia, secondo fonti citate da Reuters. L'obiettivo è aumentare l'offerta sul mercato globale e mantenere i prezzi sotto controllo, dando agli Stati Uniti più margine per perseguire gli sforzi volti a bloccare le esportazioni di petrolio iraniano.

“La transizione energetica dell'Iraq offre opportunità per le aziende statunitensi, che sono leader mondiali nell'aumentare la produttività delle centrali elettriche, migliorare le reti elettriche e sviluppare interconnessioni elettriche con partner affidabili,” ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato.

Il portavoce ha minimizzato l'impatto delle importazioni di elettricità iraniana sulla rete elettrica irachena, affermando: “Nel 2023, le importazioni di elettricità dall'Iran rappresentavano solo il 4% del consumo di elettricità in Iraq.”