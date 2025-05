Lunedì Il ministro del commercio estero francese ha dichiarato di essere "profondamente scioccato" dopo che l'ambasciata statunitense a Parigi ha avvertito alcune aziende francesi sull'uso di programmi che promuovano la diversità e l'inclusione, un obiettivo di Donald Trump.



Secondo il ministero dell'economia, "alcune decine" di aziende francesi che operano o intendono operare con gli Stati Uniti hanno ricevuto lettere contenenti un questionario che chiedeva alle imprese di certificare che "non praticano programmi per promuovere diversità, equità e inclusione" (DEI).



Progettati per offrire opportunità a persone di colore, donne e altri gruppi storicamente esclusi, i programmi DEI hanno attirato le critiche del presidente statunitense Trump e dei suoi sostenitori, che li considerano discriminatori e incompatibili con il principio di meritocrazia.



"Vi informiamo che l'Ordine Esecutivo 14173, Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-based Opportunities, firmato dal Presidente Trump, si applica a tutti i fornitori e prestatori di servizi del governo degli Stati Uniti, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal paese in cui operano," si legge nel documento pubblicato dal quotidiano francese Le Figaro sul suo sito web.



Inoltre, nel documento si legge: "Saremmo grati se poteste completare e firmare il documento in inglese entro cinque giorni e restituircelo via email. Se non siete d'accordo a firmare questo documento, vi saremmo grati se poteste fornire motivazioni dettagliate, che inoltreremo ai nostri servizi legali," con riferimento alla certificazione vista da Reuters.



Un portavoce dell'ambasciata non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.



"Avremo una discussione con l'ambasciata degli Stati Uniti in Francia su questo tema perché dobbiamo capire quale sia la reale intenzione dietro questa lettera," ha dichiarato il ministro Laurent Saint-Martin all'emittente RTL.



L'ufficio del ministro dell'Economia francese Eric Lombard ha affermato che le opinioni di Trump sui programmi DEI "non sono le nostre".



Saint-Martin ha espresso un'opinione simile lunedì, affermando che tali lettere equivalgono a chiedere alle aziende "di rinunciare alle politiche di inclusione" che sono in linea con la legislazione francese o europea — "in particolare sull'uguaglianza tra donne e uomini nella lotta contro la discriminazione e il razzismo, e sulla promozione della diversità per aiutare le persone con disabilità."



"Tutto questo rappresenta un progresso che corrisponde prima di tutto ai nostri valori francesi," ha detto.



"Siamo orgogliosi di questo e non vogliamo scendere a compromessi su questo," ha aggiunto Saint-Martin, sottolineando che la richiesta rappresenta "un ulteriore passo nell'extraterritorialità americana, questa volta nel campo dei valori."



Domenica, Patrick Martin, capo della federazione degli imprenditori francesi Medef, ha dichiarato che rinunciare alle regole di inclusione nelle aziende francesi è "fuori discussione".