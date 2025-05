Parlando lunedì ad Ankara durante l’Assemblea Generale della Mezzaluna Rossa Turca, Erdoğan ha affermato che l’organizzazione è stata al fianco dei palestinesi a Gaza fin dall’inizio degli attacchi israeliani il 7 ottobre 2023.

“Abbiamo visto la Mezzaluna Rossa Turca in prima linea non solo nel nostro Paese, ma anche in tutte le zone di crisi. In Palestina, Siria, Somalia, Afghanistan, Bosnia, Iraq e in molti altri luoghi, ha esteso la mano dell’aiuto della Türkiye alle persone colpite dalle guerre.

È accorsa in aiuto ovunque vi fosse bisogno del sostegno della Türkiye: durante le pandemie, i disastri naturali, nelle zone di povertà. Ha toccato la vita di rifugiati, poveri, diseredati e oppressi. Ovunque si cercasse la Mezzaluna Rossa, la Mezzaluna Rossa Turca era lì con tutte le sue risorse", ha detto Erdoğan.

Dall’ottobre 2023, più di 52.500 palestinesi, per lo più donne e bambini, hanno perso la vita nei violenti attacchi israeliani contro Gaza.

Nel novembre scorso, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi a Gaza.

Inoltre, Israele è attualmente sotto processo presso la Corte Internazionale di Giustizia per genocidio legato alla guerra nella regione.

Nell’ambito della campagna per la Festa del Sacrificio del 2025, la Mezzaluna Rossa Turca mira a distribuire carne di animali sacrificati a oltre 4 milioni di bisognosi in Türkiye, Gaza, Palestina e in 22 altri Paesi.