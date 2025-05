Il Ministero degli Esteri della Türkiye ha emesso una forte condanna in seguito a un incidente in cui soldati israeliani hanno aperto il fuoco su un gruppo di diplomatici, tra cui un funzionario consolare turco, durante una visita nella città di Jenin, in Cisgiordania occupata.

In una dichiarazione dai toni decisi rilasciata mercoledì, il ministero ha descritto l'attacco come una “grave minaccia” alla sicurezza diplomatica e una riflessione del “sistematico disprezzo di Israele per il diritto internazionale e i diritti umani.”

“Condanniamo in termini più forti l'apertura del fuoco da parte dei soldati israeliani su un gruppo di diplomatici, tra cui un funzionario del Consolato Generale turco a Gerusalemme,” si legge nella dichiarazione. Il testo sottolinea che le vite dei diplomatici sono state messe in pericolo in quello che Ankara ha definito un atto inaccettabile.

Richiesta di un'indagine immediata

Il ministero ha richiesto un'indagine immediata sull'incidente e ha sottolineato che i responsabili devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Ha inoltre invitato la comunità internazionale a prendere una posizione ferma contro l'accaduto.

“Il bersagliare diplomatici costituisce una grave minaccia non solo alla sicurezza individuale, ma anche al rispetto e alla fiducia reciproci che formano la base delle relazioni tra Stati,” continua la dichiarazione.

La Türkiye ha esortato gli attori internazionali a condannare l'attacco “nei termini più forti possibili” e a intraprendere passi concreti per affrontare quella che ha definito la crescente “impunità” di Israele nei territori palestinesi occupati.

Non c'è stata alcuna risposta immediata da parte delle autorità israeliane riguardo all'incidente.