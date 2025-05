Un giornalista americano ha deciso di intraprendere un'azione legale contro il governo indiano dopo che le autorità gli hanno revocato lo status di Overseas Citizen of India (OCI) [permesso di soggiorno permanente per i cittadini di origine indiana] vietandogli l’ingresso nel paese.

Tutto ciò è accaduto dopo che Raphael Satter ha scritto un articolo intitolato "How an Indian startup hacked the world" riguardo un prominente imprenditore indiano, Rajat Khare, nel novembre 2023.

Nel dicembre 2023, a Satter, giornalista di cybersecurity di Reuters con sede a Washington DC, è stato comunicato dal Ministero degli Interni indiano che la sua carta OCI era stata annullata. Il governo lo ha accusato di aver pubblicato articoli che "danneggiavano malignamente" la reputazione dell'India. Satter, che aveva ottenuto lo status di OCI tramite matrimonio, non può più viaggiare in India, dove vivono i suoi familiari.

Il caso di Satter non è isolato, ma fa parte di una crescente tendenza nell'India del Primo Ministro Narendra Modi. Tuttavia, contribuisce alle preoccupazioni in aumento sulla revoca dei privilegi OCI, in particolare per giornalisti, attivisti e accademici critici nei confronti del governo Modi.

Modi ha rinnovato la precedente carta People of Indian Origin (PIO) trasformandola in carta OCI con grande enfasi, creando l'impressione fuorviante tra la diaspora indiana che conferisse privilegi "simili alla cittadinanza". In realtà, le carte OCI vengono concesse e revocate a discrezione del governo, spesso prendendo di mira giornalisti, accademici e attivisti critici nei confronti dell'amministrazione. È importante notare che sotto il precedente sistema PIO non ci sono stati troppi casi simili.

Le carte OCI, originariamente destinate a facilitare i viaggi e gli affari in India per le persone di origine indiana con cittadinanza straniera e le loro famiglie, sono ora, in un certo senso, diventate uno strumento nelle mani del governo.

Human Rights Watch (HRW) ha descritto tali azioni come parte di un più ampio schema di "repressione politicamente motivata" sotto il governo del Bharatiya Janata Party (BJP).

Secondo Elaine Pearson, direttrice per l'Asia di HRW, quando ai giornalisti che riportano storie considerate sensibili viene revocato il visto, si crea un pericoloso effetto di "raffreddamento" su coloro che sollevano legittime preoccupazioni riguardo gli abusi di potere e la corruzione.

"Negli ultimi anni, il governo Modi ha revocato le carte OCI a giornalisti, attivisti e accademici, soprattutto a quelli che sono stati critici delle politiche del governo BJP," ha dichiarato a TRT World.

"Questa è una chiara tentativo di silenziare le critiche. Alcuni individui hanno contestato questa decisione tramite i tribunali indiani a causa della mancanza di informazioni trasparenti sulle motivazioni della cancellazione, spesso giustificata con motivi vaghi di aver gettato una luce negativa sul paese," ha aggiunto.

Nel 2021, il governo indiano ha ridotto i privilegi dei 4,5 milioni di titolari di OCI categorizzandoli come "cittadini stranieri" e richiedendo loro di ottenere un permesso speciale per svolgere ricerche e giornalismo, o visitare qualsiasi area in India considerata "protetta".

Negli ultimi dieci anni, il governo ha cancellato oltre 100 permessi e deportato alcuni titolari di status per aver mostrato presunta "disaffezione verso la Costituzione". Ciò ha aumentato le preoccupazioni per i titolari di carta OCI, che vivano in India o all'estero, molti dei quali hanno genitori anziani e altri forti legami personali con l'India.



Molti giornalisti e accademici, tra cui Aatish Taseer di Time Magazine, cresciuto a Nuova Delhi, la giornalista francese Vanessa Dougnac che aveva vissuto in India per 22 anni e la professoressa dell'Università di Westminster Nitasha Kaul, sono stati costretti a lasciare il paese dopo che le loro carte OCI sono state revocate.



Lo scrittore e giornalista Taseer ha detto a TRT World che nel settembre 2019, sua madre gli ha inviato un messaggio dicendogli che aveva ricevuto una lettera dal Ministero degli Interni indiano. Nella lettera, a Taseer veniva comunicato che il governo aveva revocato la sua carta OCI. La lettera diceva che aveva 21 giorni per rispondere e contestare le accuse.

Nel mese di novembre, dopo che The Print ha riportato che il suo status OCI era sotto revisione, il governo ha annunciato pubblicamente su X (allora Twitter) che era stato revocato—questa è stata la prima volta che ne aveva sentito parlare.



La decisione è arrivata dopo la pubblicazione del suo articolo di copertina per Time magazine a maggio, proprio prima delle elezioni indiane, intitolato "India’s Divider in Chief", nel quale era molto critico verso le azioni di Modi durante il suo mandato.

La ragione per cui questo è accaduto è l'articolo di copertura di Taseer per Time Magazine poco prima delle elezioni del 2019, intitolato "India’s Divider in Chief", che era critico nei confronti di Modi e di ciò che aveva fatto durante il suo mandato.



Modi ha risposto all'articolo dicendo: "Time magazine è straniero, lo scrittore ha anche detto di venire da una famiglia politica pakistana. Questo basta per metterne in discussione la credibilità".



Il BJP ha detto che l'articolo era un tentativo di screditare l'immagine di Modi e ha accusato Taseer, figlio del giornalista indiano Tavleen Singh e del defunto politico e imprenditore pakistano Salmaan Taseer, di perseguire un'agenda pakistana.



Dal canto suo, Taseer non pensava di ricevere una tale reazione quando scrisse l'articolo. "Tutti stavano scrivendo pezzi di quel tipo in quel periodo. Sono stato completamente sorpreso dall'azione," ha detto.



"Nel mio caso, loro [il BJP] hanno lanciato una campagna completa contro di me. Il portavoce del BJP mi ha chiamato agente dell'ISI e hanno usato la nazionalità di mio padre – che non avevo incontrato fino a 21 anni – come causa," ha detto il giornalista.

"Hanno costruito questa narrativa dell'inimico interno. A differenza di Raphael [Satter], io vivevo in India da 10 anni prima di ciò. Avevo passato 30 dei miei 40 anni lì. Tutta la buona volontà che avevo costruito è stata infangata. Sono stato fatto sembrare un sospetto," ha aggiunto.

Taseer ha presentato una richiesta di revisione per la sua OCI durante la pandemia di COVID-19. Secondo lui, l'OCI — ancor più della Green Card americana — è solo un visto.

"Sembra qualcosa di più significativo, ma non puoi costringere nessun governo a rilasciare un visto – possiamo vedere questo con il caso di Mahmoud Khalil," ha detto.



Esiliato dalla sua casa, Taseer non è potuto tornare quando sua nonna è morta o quando il suo patrigno si è ammalato. Sua madre, che ha scritto del suo esilio, ora ha 75 anni.

Secondo Taseer, non c'è modo di tornare a casa. "C'è un livello insensato di scrutinio. Non vedo come possa conformarmi a questo. È tutto silenziamento. Dimentica di essere uno scrittore o giornalista, anche una persona indipendente non potrebbe rientrare nelle righe come vogliono che io faccia," ha detto.

Tornare per Taseer è ora urgente. "Non c'è spazio per la nostalgia. Ho un sacco di amici e familiari, ma è diventato molto urgente e immediato. Se succedesse qualcosa a mia madre – chi se ne occuperebbe? Sarò in grado di farlo? Bisogna fare i conti con il fatto che mia nonna è morta senza che io potessi vederla. Stiamo cercando di capire cosa fare," ha aggiunto.



Parlando della carta OCI, Taseer ha ribadito che, nel clima attuale, non è altro che un visto.

"Questo è un governo sensibile e ferito. Persone come noi, in un certo senso, almeno siamo al sicuro, ma che dire di Umar Khalid, che è in prigione?" ha detto.



"Hanno militarizzato questo visto [la carta OCI]. Sono riusciti a mettere in allerta chiunque rappresenti un rischio per la reputazione del loro governo," ha aggiunto.



Taseer ha condiviso di aver dovuto reprimere i suoi sentimenti e distaccarsi da qualsiasi attaccamento sentimentale all'India, poiché le difficoltà pratiche legate alla cura dei genitori anziani sono state schiaccianti.

Procedimenti giudiziari

Secondo The Guardian, Satter nega di aver mai svolto attività giornalistica in India e ha viaggiato nel paese solo per visitare la famiglia.

Mentre il governo non ha fornito dettagli specifici agli avvocati di Satter su come il suo lavoro rappresentasse una minaccia per la sicurezza nazionale, i suoi avvocati hanno notato che la sua OCI è stata annullata nello stesso momento in cui un caso di diffamazione era stato intentato contro di lui in India per il suo articolo su Appin, una società di cybersecurity che Khare aveva co-fondato.

Nello stesso giorno, un giudice a Nuova Delhi ha concesso un’ingiunzione contro l'articolo, obbligando a rimuoverlo temporaneamente. È stato ripristinato dieci mesi dopo.

Mentre lavorava sull'articolo, Satter ha detto a The Guardian di aver ricevuto una serie di minacce da parte di individui legati alla società.

Secondo la sua petizione: “Il ricorrente e il suo datore di lavoro, Reuters, hanno cominciato a ricevere minacce da individui legati a una società chiamata Appin, che ha hackerato organizzazioni in India e all’estero”.

Ciò che sorprende è il fatto che Satter non fosse l’unico giornalista a seguire Khare e Appin—e neppure l’unico a ricevere notifiche legali. Secondo un’indagine di Reporters Without Borders, almeno 15 testate giornalistiche, tra cui The New Yorker e The Sunday Times, che indagavano su Appin, hanno ricevuto notifiche legali e cinque di esse sono state sottoposte a procedimenti legali.

Secondo Reporters Without Borders, la portata di queste cause di censura è “senza precedenti”.

La prima udienza in tribunale di Satter è avvenuta questa settimana a Nuova Delhi. Ha detto a The Guardian che la decisione del governo indiano di cancellare la sua OCI lo ha di fatto separato dai membri della sua famiglia e da un paese che lui teneva in grande affetto e rispetto.

Satter crede che la decisione sia stata un “errore o un malinteso”. Spiegando perché è andato in tribunale, Satter ha detto che ha deciso di farlo dopo che non ha ricevuto alcuna risposta al suo appello presentato al governo più di un anno fa.

La prossima udienza di Satter è il 22 maggio.