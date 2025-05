La Russia e l'Ucraina hanno confermato il terzo e ultimo scambio di prigionieri su larga scala effettuato tra Mosca e Kiev, in base a un accordo raggiunto a Istanbul all'inizio di questo mese.

Una dichiarazione del Ministero della Difesa russo ha annunciato domenica che l'Ucraina ha restituito 303 dei suoi militari, in cambio di 303 soldati ucraini che sono stati riconsegnati a Kiev.

“Attualmente, i militari russi si trovano sul territorio della Repubblica di Bielorussia, dove stanno ricevendo l'assistenza psicologica e medica necessaria,” ha aggiunto la dichiarazione, sottolineando che torneranno in Russia per cure e riabilitazione.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha confermato lo scambio su X, ringraziando il team che “ha lavorato senza sosta per portare a termine con successo questo scambio.”

Colloqui di pace a Istanbul

“Riporteremo sicuramente ogni singola persona dalla prigionia russa,” ha aggiunto Zelenskyy.

La Turchia ha facilitato i primi colloqui diretti tra Russia e Ucraina in tre anni a Istanbul il 16 maggio, durante i quali le due parti hanno concordato uno scambio su larga scala di prigionieri che coinvolge un totale di 1.000 persone per ciascun lato e hanno continuato le negoziazioni per una tregua.

Due scambi sono già avvenuti dall'accordo, durante i quali 390 e 307 prigionieri sono stati scambiati da ciascun lato rispettivamente negli ultimi due giorni.