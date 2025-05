Gli Stati Uniti e l'Ucraina sono vicini a firmare un accordo sui minerali critici già da martedì, secondo diversi rapporti.

L'azione imminente potrebbe arrivare pochi giorni dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy hanno avuto un acceso scontro pubblico nello Studio Ovale venerdì, che ha fatto deragliare i piani per firmare l'accordo quel giorno.

Trump alla fine ha allontanato Zelenskyy dalla Casa Bianca, e quest'ultimo ha poi lasciato gli Stati Uniti per incontrare alleati europei.

Due fonti anonime hanno avvertito che nulla è ancora definitivo, ma hanno riferito che Trump ha indicato di voler finalizzare l'accordo prima di rivolgersi a una sessione congiunta del Congresso martedì sera, secondo quanto riportato da ABC News.

Lunedì, Trump ha espresso speranza per il futuro dell'accordo, affermando di non credere che sia definitivamente compromesso dopo l'incontro teso della scorsa settimana con Zelenskyy.

"È un grande accordo per noi, perché, sapete, Biden, molto, molto, scioccamente, stupidamente, francamente, ha dato 300 miliardi, 350 miliardi, più precisamente, a un paese per combattere e cercare di fare cose. E sapete cosa è successo? Non otteniamo nulla," ha detto, riferendosi al suo predecessore, Joe Biden.

"Quello che stiamo facendo è recuperare tutto questo, e molto di più. E abbiamo bisogno, è molto importante per questo settore di cui stiamo parlando qui, con i chip e i semiconduttori e tutto il resto, abbiamo bisogno di terre rare. E l'accordo che abbiamo è che abbiamo le migliori terre rare," ha aggiunto.

Relazioni tese

La scorsa settimana, le tensioni sono aumentate dopo che Zelenskyy ha espresso dubbi sul fatto che il Presidente russo Vladimir Putin potesse essere affidabile in qualsiasi negoziato volto a porre fine alla guerra, citando accordi passati che il leader russo ha ripetutamente violato negli anni precedenti alla guerra su larga scala che ha lanciato contro il suo vicino dell'Europa orientale.

Trump aveva già escluso l'adesione dell'Ucraina alla NATO, l'alleanza difensiva transatlantica che richiede il supporto unanime per l'ammissione di nuovi membri.

Dopo il diverbio, Zelenskyy ha lasciato improvvisamente la Casa Bianca, lasciando l'accordo sui minerali critici non firmato e annullando una conferenza stampa congiunta pianificata con Trump.