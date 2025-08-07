ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
«United Airlines» ел бойынша барлық рейстерін уақытша тоқтатты
Жүйедегі ақауға байланысты АҚШ-тың ірі әуежайларында барлық рейстер уақытша тоқтатылды. Әуе компаниясының өкілдері кешігулер жалғасуы мүмкін екенін мәлімдеді.
«United Airlines» ел бойынша барлық рейстерін уақытша тоқтатты
/ AP
14 сағат бұрын

«United Airlines» әуе компаниясы Чикаго, Денвер, Ньюарк, Хьюстон және Сан-Франциско сияқты бірқатар маңызды әуежайлардағы операцияларының кідіруіне байланысты АҚШ бойынша негізгі бағыттардағы рейстерін тоқтатты.

АҚШ Федералды авиация басқармасы бастапқыда тек Чикагоға бағытталған барлық «United» рейстерінің ұшуына тыйым салу туралы бұйрық берген. Кейін ескерту аясы кеңейіп, ақаудың ел көлемінде болғанын растады.

Әуе компаниясы мәселенің түстен кейін шешілгенін хабарлады, алайда кешігулердің кешкі уақытқа дейін жалғасуы мүмкін екенін ескертті.

Ұсынылған

Әуе компаниясының жазбаша мәлімдемесінде: «Қауіпсіздік — біздің басты мақсатымыз және біз жолаушыларымызды тасымалдау үшін жұмыс істеп жатырмыз», — делінген. Алайда үзіліс туралы нақты мәлімет берілмеген.

«United» әлеуметтік желілер арқылы жолаушыларға «Бүгінгі кідірістер үшін кешірім сұраймыз. Мәселені мүмкіндігінше тез шешу үшін жұмыс істеп жатыр. Сабырлылық танытқандарыңыз үшін рақмет», -  деген хабарлама таратты.

Техникалық ақау жойылғанымен, жолаушыларға кешігулердің жалғасуы мүмкін екені ескертіліп, әуежайға бармас бұрын рейс уақытын тексеруге кеңес берілді.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us