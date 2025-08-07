«United Airlines» әуе компаниясы Чикаго, Денвер, Ньюарк, Хьюстон және Сан-Франциско сияқты бірқатар маңызды әуежайлардағы операцияларының кідіруіне байланысты АҚШ бойынша негізгі бағыттардағы рейстерін тоқтатты.
АҚШ Федералды авиация басқармасы бастапқыда тек Чикагоға бағытталған барлық «United» рейстерінің ұшуына тыйым салу туралы бұйрық берген. Кейін ескерту аясы кеңейіп, ақаудың ел көлемінде болғанын растады.
Әуе компаниясы мәселенің түстен кейін шешілгенін хабарлады, алайда кешігулердің кешкі уақытқа дейін жалғасуы мүмкін екенін ескертті.
Әуе компаниясының жазбаша мәлімдемесінде: «Қауіпсіздік — біздің басты мақсатымыз және біз жолаушыларымызды тасымалдау үшін жұмыс істеп жатырмыз», — делінген. Алайда үзіліс туралы нақты мәлімет берілмеген.
«United» әлеуметтік желілер арқылы жолаушыларға «Бүгінгі кідірістер үшін кешірім сұраймыз. Мәселені мүмкіндігінше тез шешу үшін жұмыс істеп жатыр. Сабырлылық танытқандарыңыз үшін рақмет», - деген хабарлама таратты.
Техникалық ақау жойылғанымен, жолаушыларға кешігулердің жалғасуы мүмкін екені ескертіліп, әуежайға бармас бұрын рейс уақытын тексеруге кеңес берілді.