Украина президенті Владимир Зеленский сенбі күні Ресейге жер беруден үзілді-кесілді бас тартып, «Украинасыз шешім бейбітшілікке әкелмейді», - деді.
АҚШ президенті Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир Путин Украинадағы бейбітшілік мәселесін талқылау үшін келесі апта Аляскадағы кездесуге дайындалып жатқанда Зеленский әлеуметтік желіде: «Украиналықтар өз жерлерін басқыншыларға бермейді»,- деді.
«Украинасыз қабылданған кез келген шешім — бейбітшілікке қарсы шешім. Ол ешқандай нәтиже әкелмейді. Соғыс Украинасыз аяқталмайды», - деп қосты Зеленский.
Зеленский Украинаның бейбітшілік орнататын шешімге дайын екенін, бірақ оның «абыройлы бейбітшілік» болуы тиіс екенін атап өтті, алайда нақты мәлімет берген жоқ.
Сәтсіз келіссөздер
Ресей 2022 жылдың ақпанында Украинаға қарсы әскери операция бастағалы бері он мыңдаған адам қаза тауып, миллиондаған адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған.
Биыл Ресей мен Украина арасында өткен үш келіссөз нәтижесіз аяқталды, ал алдағы саммиттің бейбітшілік орнатудағы рөлі әзірге белгісіз.
Путинмен кездесудің жұма күні өтетінін жариялаған Трамп екі тараптың мүддесіне сай жер алмасу болатынын айтты, бірақ нақты мәлімет берген жоқ.
Трамп пен Путин ең соңғы рет 2019 жылы Трамптың алғашқы президенттік мерзімінде Жапониядағы «G20» саммитінде кездескен болатын. Сондай-ақ қаңтар айынан бері бірнеше рет телефон арқылы сөйлесті.