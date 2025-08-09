ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Армения мен Әзербайжан Ақ Үйде «жол картасына» қол қойды
Президент Дональд Трамп АҚШ-тың Армениямен жасаған тарихи бейбітшілік «жол картасы» аясында Әзербайжанмен қорғаныс саласындағы ынтымақтастыққа қойылған шектеулерді алып тастағанын мәлімдеді.
9 Тамыз 2025

АҚШ президенті Дональд Трамп Оңтүстік Кавказ елдері Армения мен Әзербайжанның көшбасшыларын Ақ Үйде қабылдап, екі елдің тұрақты бейбітшілікке ұмтылатынын айтты.

Трамп жұма күні жасаған мәлімдемесінде: «Армения мен Әзербайжан барлық қақтығыстарды түбегейлі тоқтатып, сауда, саяхат және дипломатиялық қатынастарды кеңейтуге, бір-бірінің егемендігі мен территориялық тұтастығына құрмет көрсетуге уәде берді»,- деді.

АҚШ президенті сондай-ақ Әзербайжанмен әскери ынтымақтастыққа қойылған шектеулерді алып тастағанын да атап өтті.

