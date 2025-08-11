Израиль Газа секторының батысындағы «Шифа» ауруханасы маңында орналасқан журналистер шатырына шабуыл жасап, «Әл-Жазираның» екі тілшісін өлтірді.
Катарлық телеарна Газадағы «Шифа» ауруханасының басшысының мәлімдемесіне сілтеме жасап, «Әл-Жазира» тілшілері Энес әл-Шәриф пен Мұхаммед Курейка Израильдің Газадағы шатырларға жасаған шабуылында қаза тапты»,- деп хабарлады.
Сондай-ақ «Әл Жазира» жексенбі күні жасаған мәлімдемесінде шабуыл кезінде оператор Ибрагим Захер мен Мұхаммед Нуфалдың да қаза тапқанын растады.
«Әл-Жазираның» арабтілді тілшілері Энес әл-Шәриф пен Мұхаммед Курейка, операторлар Ибрагим Захер мен Мұхаммед Нуфал Израиль шабуылынан қаза тапты», — деп хабарлады.
Израиль Энес әл-Шәрифтің қаза тапқанын растады. Сондай-ақ ешқандай дәлел ұсынбай оның ХАМАС ұяшығының басшысы екенін мәлімдеді.
Газадағы Израиль шабуылдарын басынан бері бақылап келген Энес әл-Шәриф қаза таппас бұрын оны өлімге әкелген шабуыл туралы әлеуметтік желіде хабарлаған болатын. Әл-Шәриф «X» парақшасында:
«Тоқтаусыз бомбалау... Израиль екі сағат бойы Газа қаласын бомбалауда» деп жазды.
Басқа журналистер әл-Шарифтің өлімін жариялағаннан кейін көп ұзамай «Әл-Жазира» оны растады.
Әл-Шарифтің соңғы хабарламасы
«Х» аккаунтын басқаратындар әл-Шәриф қайтыс болғаннан кейін оның өсиетін жариялады. Өсиетінде ол Алладан шейіттер қатарында болуын және күнәларын кешіруін тілеген.
Әл-Шәриф соңғы сөзінде: «Алла өмірімді ұзартса отбасыммен, жақындарыммен бірге туған жеріміз Аскалонға оралсам деп армандаймын. Алайда Алланың қалауы болды», - деді.
«Қиындықтың әрбір сәтін бастан өткердім, жоғалтудың және қайғының дәмін талай сездім. Бірақ шындықты бұрмаламай сол күйінде жеткізуден тайсалмадым. Алладан үнсіз қалғандарға, өлтірілуімізді қабылдағандарға куәлік етуін тілеймін», — деді ол.
Соңғы сөзінде ол Палестина халқын араб және мұсылман әлеміне аманаттап, үнсіз қалмауды, Палестинаны азат ететін көпір болуды сұрады.
Сонымен қатар отбасын, анасын, жұбайын, ұлын және қызын әлемге аманаттады.
Әл-Шәриф: «Газаны ұмытпаңыздар... және дұғаларыңызда мені ұмытпаңыздар»,- деді.
Шатырға бағытталған шабуылдан алты адам қаза тапты. Оның бесеуі журналист. 2023 жылдан бері Газада қаза тапқан журналистердің саны 237-ге жетті.