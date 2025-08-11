ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
2 Мин оқу
Израиль «Әл Жазира» телеарнасының төрт журналисін өлтірді
«Шифа» ауруханасының басшысының мәлімдеуінше, Газадағы журналистердің шатырына жасалған шабуылда бес журналист қаза тапқан.
Израиль «Әл Жазира» телеарнасының төрт журналисін өлтірді
/ Al Jazeera
11 Тамыз 2025

Израиль Газа секторының батысындағы «Шифа» ауруханасы маңында орналасқан журналистер шатырына шабуыл жасап, «Әл-Жазираның» екі тілшісін өлтірді.

Катарлық телеарна Газадағы «Шифа» ауруханасының басшысының мәлімдемесіне сілтеме жасап, «Әл-Жазира» тілшілері Энес әл-Шәриф пен Мұхаммед Курейка Израильдің Газадағы шатырларға жасаған шабуылында қаза тапты»,- деп хабарлады.

Сондай-ақ «Әл Жазира» жексенбі күні жасаған мәлімдемесінде шабуыл кезінде оператор Ибрагим Захер мен Мұхаммед Нуфалдың да қаза тапқанын растады.

«Әл-Жазираның» арабтілді тілшілері Энес әл-Шәриф пен Мұхаммед Курейка, операторлар Ибрагим Захер мен Мұхаммед Нуфал Израиль шабуылынан қаза тапты», — деп хабарлады.

Израиль Энес әл-Шәрифтің қаза тапқанын растады. Сондай-ақ ешқандай дәлел ұсынбай оның ХАМАС ұяшығының басшысы екенін мәлімдеді.

Газадағы Израиль шабуылдарын басынан бері бақылап келген Энес әл-Шәриф қаза таппас бұрын оны өлімге әкелген шабуыл туралы әлеуметтік желіде хабарлаған болатын. Әл-Шәриф «X» парақшасында:
«Тоқтаусыз бомбалау... Израиль екі сағат бойы Газа қаласын бомбалауда» деп жазды.

Басқа журналистер әл-Шарифтің өлімін жариялағаннан кейін көп ұзамай «Әл-Жазира» оны растады.

Әл-Шарифтің соңғы хабарламасы

Ұсынылған

«Х» аккаунтын басқаратындар әл-Шәриф қайтыс болғаннан кейін оның өсиетін жариялады. Өсиетінде ол Алладан шейіттер қатарында болуын және күнәларын кешіруін тілеген.

Әл-Шәриф соңғы сөзінде: «Алла өмірімді ұзартса отбасыммен, жақындарыммен бірге туған жеріміз Аскалонға оралсам деп армандаймын. Алайда Алланың қалауы болды», - деді.

«Қиындықтың әрбір сәтін бастан өткердім, жоғалтудың және қайғының дәмін талай сездім. Бірақ шындықты бұрмаламай сол күйінде жеткізуден тайсалмадым. Алладан үнсіз қалғандарға, өлтірілуімізді қабылдағандарға куәлік етуін тілеймін», — деді ол.

Соңғы сөзінде ол Палестина халқын араб және мұсылман әлеміне аманаттап, үнсіз қалмауды, Палестинаны азат ететін көпір болуды сұрады.

Сонымен қатар отбасын, анасын, жұбайын, ұлын және қызын әлемге аманаттады.

Әл-Шәриф: «Газаны ұмытпаңыздар... және дұғаларыңызда мені ұмытпаңыздар»,- деді.

Шатырға бағытталған шабуылдан алты адам қаза тапты. Оның бесеуі журналист. 2023 жылдан бері Газада қаза тапқан журналистердің саны 237-ге жетті.  

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us