Жаңа Зеландияның Сыртқы істер министрі Уинстон Питерс дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде елінің Палестина мемлекетін мойындауды қарастырып жатқанын айтты.
Питерстің айтуынша, премьер-министр Кристофер Лаксонның кабинеті бұл мәселе бойынша қыркүйек айында ресми шешім қабылдап, шешімді БҰҰ-ның Басшылар апталығында мәлімдемек.
Жақын арада Австралия, Ұлыбритания және Канада сияқты кейбір елдер Палестина мемлекетін мойындайтындарын мәлімдеген болатын.
Питерс Жаңа Зеландия одақтастарының Палестина мемлекетін мойындағанын, алайда Жаңа Зеландия дербес сыртқы саясат жүргізетінін атап өтті. Ол «Бұл мәселені мұқият қарастырып, содан кейін Жаңа Зеландияның қағидаттары, құндылықтары және ұлттық мүдделеріне сай әрекет етуді жоспарлап отырмыз», - деді.
Сыртқы істер министрі үкіметтің Палестинаның өміршең және заңды мемлекетке айналу бағытында жеткілікті ілгерілеу бар-жоғын зерттеуі тиіс екенін атап өтіп, «Жаңа Зеландия Палестина мемлекетін мойындау – уақыт мәселесі екенін көптен бері айтып келеді», – деді.
Бұл мәлімдеме Австралия премьер-министрі Энтони Албанезенің қыркүйек айында БҰҰ Бас Ассамблеясында елінің Палестина мемлекетін мойындайтынын жариялағаннан кейін жасалды.
Журналистерге берген сұхбатында Албанезе: «Австралия Палестина халқының өз мемлекетіне ие болу құқығын мойындайды. Бұл бейбітшіліктің жалғыз жолы», – деді.
Сондай-ақ Албанезе: «Бұл мүмкіндік және Австралия халықаралық қауымдастықпен бірге осы мүмкіндікті пайдалану үшін жұмыс істейді», – деді.
2023 жылдың 7 қазаннан бері Франция, Ұлыбритания және Канада сияқты көптеген ел Палестинаны мемлекет ретінде мойындаған болатын.