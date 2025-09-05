Ресей президенті Владимир Путин Украинаға шетелдік күштер орналастырылса, Мәскеу оларды «заңды нысана» деп есептейтінін ескертіп, бейбіт келісімге қол қойылған жағдайда, мұндай күштердің қажеті болмайтынын баса айтты.
Путин жұма күні Владивостокта өткен Шығыс экономикалық форумындағы сөзінде Киевке әскери қолдау көрсетіп, атысты тоқтатқаннан кейін әскер жіберуді уәде еткен елдерден құралған еріктілер коалициясының бейсенбі күні Парижде өткен кездесуіне тоқталды.
Ол: «Украинадағы ықтимал әскери бөлімдерге келсек, олар бүгін Украинаға орналастырылса, Ресей әскері үшін заңды нысанаға айналады», - деді.
Сондай-ақ Путин: «Егер ұзақ мерзімді бейбітшілікке алып келетін келісімдерге қол жеткізілсе, онда әскердің Украинаға орналастырылуының бір мәні жоқ. Бар болғаны осы. Өйткені ондай келісім жасалса, Ресейдің келісімді толық орындайтынына ешкім күмәнданбайды», – деді.
Ресей НАТО-ның кеңею перспективасын және Киевтің одаққа мүше болу мақсатын 2022 жылдың ақпанында Украинаға басып кіруінің басты себептерінің бірі ретінде бірнеше рет алға тартқан болатын.
Путин бейбітшілікке қол жеткізілген жағдайда кез келген шетелдік әскери қатысудың қажетсіз болатынын меңзеді. Ол: «Егер ұзақ мерзімді бейбітшілікке алып келетін шешімдер қабылданса, онда олардың Украина аумағында болуының ешқандай мәні жоқ деп ойлаймын, нүкте», – деді.
Зеленскиймен тікелей келіссөз
Путин сондай-ақ Украина президенті Владимир Зеленскийді тікелей келіссөздерге шақырғанын тағы да қайталап, мұндай кездесу үшін ең қолайлы жер Мәскеу екенін айтты.
«Бізбен шынымен келіссөз жүргізгісі келсе, біз дайынбыз. Ол үшін ең жақсы орын Ресей Федерациясының астанасы, қаһарман қала - Мәскеу», - деді.
Путиннің айтуынша, Киев бұған дейін Ресеймен кездесуді қабылдамаған, алайда қазір диалог іздеуде.
Ол Украина делегациясының қауіпсіздігіне жүз пайыз кепілдік беретінін мәлімдеді, ал Киевтің басқа кездесу орнын таңдау талабын «шектен шыққандық» деп сипаттады.
Бұл мәлімдемелер Мәскеудің батыс елдерінің араласуына қатысты ескертулерді жалғастырып жатқанын, соғыстың үшінші жылына аяқ басқан тұста келіссөздерге дайын екенін көрсетуге тырысатынын аңғартады.