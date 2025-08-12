Үндістан полициясы өзін полиция қызметкері ретінде таныстырған және «қылмыстық зерттеу басқармасы» деген атаумен жалға алған кеңсе арқылы «қайырымдылыққа» ақша жинаған 6 адамды ұстады.
Полиция жексенбі күні кешке «полицияға ұқсас түстер және логотиптермен» безендірілген және «Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы (ИНТЕРПОЛ)» атауымен жұмыс істеген бұл кеңсенің Жаңа Делидің серіктес қаласы Ноидада орналасқанын хабарлады.
Ұсталғандар сондай-ақ «ИНТЕРПОЛ және өзге де халықаралық қылмыстық құрылымдармен байланысымыз бар» деп мәлімдегені үшін де айыпталуда.
Полицияның айтуынша, «Күдіктілер өздерін мемлекеттік қызметкер ретінде таныстырған».
Оқиғаға байланысты бірнеше ұялы телефон, чек кітапшасы, мөр және жеке куәлік тәркіленген.
Бұл тұтқындаулар Жаңа Дели маңындағы жалға алынған үйден жалған елшілік ашып, шетелде жұмыс беру уәдесімен жұмыс іздеушілерді айыбымен бір ер адамның ұсталуынан небәрі бірнеше апта өткен соң болды.