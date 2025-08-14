ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Саяси ұстаным білдірген Париж әуежайы қызметкері жұмыстан шеттетілді
Франция Көлік министрі жүргізілген тергеу қорытындысында Париждегі Шарль де Голль әуежайының қызметкері “El Al” әуе компаниясы экипажымен рация арқылы сөйлесу кезінде “Палестинаға бостандық” деп айқайлағанын анықтағанын мәлімдеді.
/ Reuters
14 Тамыз 2025

Франция Көлік министрі Филипп Табаро сейсенбі күні 11 тамыз таңында болған оқиғаның Израильдің El Al әуе компаниясы экипажы жасаған шағым негізінде тергелгені туралы хабарды растады.

Табаро АҚШ-тың X әлеуметтік желісіндегі жазбасында тергеу нәтижесінде Шарль де Голль әуежайының бір қызметкері El Al экипажымен рация арқылы сөйлесу кезінде Палестинаға бостандықдеп айқайлағаны белгілі болғанын айтты.

Министр бұл сөздердің рация арқылы байланыс ережесін бұзатынын, ал бұл ережелер тек әуе қозғалысының қауіпсіздігі мен тәртібіне қатысты мәселелермен шектелуі тиіс екенін атап өтті.

Ол: “Келесі хабарландыруға  дейін ол ешбір жерде қызмет атқара алмайды. Тәртіптік жаза дереу басталды.”- деді.

