Израиль үш күнде 300-ден астам үйді қиратты
Азаматтық қорғаныс күштері көпқабатты үйлердің қирағанын және адам шығыны бар екенін хабарлады.
14 Тамыз 2025

Израиль армиясы соңғы үш күн ішінде Газаның Зейтун ауданында 300-ден астам үйді қиратқан. Азаматтық қорғаныс күштері бұл жағдайды «қасақана нысанаға алу» деп бағалады.

Газадағы Азаматтық қорғаныс күштерінің өкілі Махмуд Басал сәрсенбі күні жасаған мәлімдемесінде, Израиль күштерінің Зейтун ауданында қарқынды шабуыл жүргізгенін, әсіресе бес немесе одан да көп қабатты үйлерді нысанаға алғанын атап өтті.

Басал қолданылған жарылғыш заттардың жақын маңдағы ғимараттардың да қирауына себеп болғанын және кейбір үйлердің тұрғындар бар кезде қиратылғанын мәлімдеді. «Қирату туралы алдын ала ескерту жасалмады және қарқынды шабуылдар құтқару қызметінің жаралыларға жетуіне кедергі болды», - деді.

Газаның орталығындағы Зейтун ауданы бірнеше рет Израиль шабуылдарының нысанына айналды.

Соңғы қираулар - Палестина билігі Израильдің азаматтық инфрақұрылымды жою және аймақты босату жоспарының бір бөлігі деп сипаттаған үрдістің жалғасы болатын.

Азаматтық қорғаныс күштері қарқынды бомбалау салдарынан бірнеше аймаққа жетуде қиындықтар туындап жатқанын хабарлап, қирандылар астында әлі де адамдар бар болуы мүмкін деген алаңдаушылықтарын білдірді. Куәгерлер Зейтунның кейбір жерлеріндегі ғимараттардың түгелімен қиратылғанын айтты.

Израильдің Газадағы геноциді

Израиль 2023 жылдың 7 қазанынан бері Газа секторында геноцид жасап келеді.Газа Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, осы уақытқа дейін 61 700-ге жуық палестиналық қаза тапқан, олардың жартысына жуығы әйелдер мен балалар. Он мыңдаған адам жараланған.

Өткен қарашада Халықаралық қылмыстық сот Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху мен сол кездегі қорғаныс министрі Йоав Галлантты Газадағы соғыс қылмыстары мен адамзатқа қарсы қылмыстары үшін қамауға алуға ордер шығарды.

Израиль Палестинаға жүргізген аяусыз соғысы үшін Халықаралық сотта геноцид ісімен бетпе-бет келуде.

