Қытайдың “CSCI Pengyuan” рейтинг агенттігі жұма күні АҚШ-тың санкциясына ұшыраған ресейлік мұнай алыбы Газпромға ішкі «AAA» рейтингін берді. Жергілікті БАҚ Қытайдың ресейлік ірі энергетикалық компанияларға ішкі облигациялар нарығын қайта ашуға дайындалып жатқанын хабарлады.
«Газпромның рейтингі оның стратегиялық маңыздылығы және Ресей үкіметімен заңды байланыстарын көрсетеді», – деп мәлімдеді “CSCI Pengyuan”.
Агенттік компанияның несие профилі «әлемдік мұнай-газ саласындағы нарық көшбасшыларының бірі ретіндегі мықты бизнес профиліне және Ресейдің энергетикалық нарығындағы маңызды орнына негізделгенін» атап өтті.
Тұрақты болжам мен «AAA» рейтингі Ресей мен Қытай «Сібір күші 2» құбыр жобасына рұқсат бергеннен бірнеше күн өткен соң жарияланды.
Газпром бұл мәлімдемені өткен аптада Ресей Президенті Владимир Путиннің Қытайға сапары кезінде жариялады.
“Financial Times” газетінің хабарына қарағанда, өткен айдың соңында Қытайдың жоғары деңгейдегі қаржы реттеушілері ресейлік энергетикалық компаниялардың басшыларына юаньмен «панда облигацияларын» сату жоспарларын қолдайтынын мәлімдеді.
Компаниялар әдетте Қытайда облигация сатудан бұрын несие рейтингін алады.
Алайда “CSCI Pengyuan” Газпромға қатысты «жоғары геосаяси тәуекелдерді» атап өтті. Компания 2022 жылы Ресей-Украина соғысы басталғаннан кейін АҚШ санкцияларына ұшырады.
«Санкциялар мен геосаяси өзгерістер компанияның қызметіне кері әсерін тигізіп, 2023 жылы газ экспортының табысы мен көлемінің төмендеуіне әкелді», – деді рейтинг агенттігі.
«Геосаяси жағдайдың өзгеруіне байланысты операциялық белгісіздіктер сақталуда», – деп те айтылды.
Аталмыш агенттік Ресей Федерациясына толық тиесілі орта деңгейлі мұнай өндіруші компания Зарубежнефтьке де өткен ай «AAA» несие рейтингін берген еді.