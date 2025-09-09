Қытай басшысы Си Цзиньпин Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ынға Солтүстік Кореяның құрылғанына 77 жыл толуына орай жіберген құттықтау хатында Қытай Солтүстік Кореямен стратегиялық байланыстарды нығайтуға дайын екенін мәлімдеді.
Қытайдың мемлекеттік ақпарат құралдарының хабарлауынша, Қытай Солтүстік Кореямен аймақтық және әлемдік бейбітшілік пен даму үшін тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға дайын.
Қытайдың ресми Синьхуа ақпарат агенттігі “Си Цзиньпин Қытай мен Солтүстік Корея арасындағы «стратегиялық байланыстарды нығайту, ынтымақтастықты жалғастыру және Қытай-Солтүстік Корея достығын ілгерілету үшін бірге жұмыс істеуге» дайын екенін атап өтті”, деп хабарлады.
Дипломатиялық байланыстар
Екінші дүниежүзілік соғыстың соңында Корей түбегі жапондық биліктен азат етілгеннен кейін, солтүстік бөлігінде коммунистік режим құрылды. 1948 жылдың тамызында жаңа Жоғарғы халық ассамблеясы сайланып, 3 қыркүйекте жаңа конституция қабылданды.
1948 жылдың 9 қыркүйегінде Корея Халық Демократиялық Республикасы ресми түрде жарияланып, Ким Ир Сен оның алғашқы премьер-министрі болып тағайындалды.
Биыл екі ел дипломатиялық байланыстардың 76 жылдығын атап өтуде.
Ким Чен Ын өткен аптада жеке пойызымен Бейжіңге барып, Си Цзиньпин және Ресей президенті Владимир Путинмен бірге Қытайдың ауқымды әскери парадына қатысты.