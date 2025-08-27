АҚШ Президенті Дональд Трамп Украина мен Ресей бейбітшілікке қарай қадам баспаса, ауыр санкцияларға тап болуы мүмкін екенін ескертті.
Трамп сейсенбі күні Киевті де кінәсіз деп санамайтынын атап өтті, төрт жылдан астам уақытқа созылған қақтығыста екі жақты да айыптады.
«Зеленский де толық кінәсіз емес. Қазір онымен жақсы қарым-қатынастамын, бірақ бізде мүлдем басқа байланыс бар, өйткені қазір біз Украинаға ешқандай қаржы бермейміз», – деді Трамп.
«[...] апта сайын негізінен жас адамдар қаза табуда. Егер мен мұны санкциялар арқылы немесе өзімнің әрекетім арқылы немесе Ресейге, Украинаға немесе басқа біреуге өте қымбат салық жүйесін қолдану арқылы тоқтата алсам, мен оны жасаймын», – деді Трамп.
Трамп сондай-ақ өзінің алдындағы президент Джо Байденді Украинаның Ресеймен соғысқа кіруіне жол берді деп айыптады.
«Ешкім соғысқа жеңілемін деп кірмейді. Олар жеңеміз деп ойлайды, мен сенімдімін, Украина жеңеміз деп ойлады. Бірақ сіз өзіңізден 15 есе үлкен біреуді жеңеміз деп ойлайсыз. Байден мұның болуына жол бермеуі керек еді», – деп қосты ол.
АҚШ президенті «экономикалық соғыс» бастау туралы ескертуін қайталап, Мәскеудің әрекетсіздігі жаңа сауда шектеулеріне әкелуі мүмкін екенін айтты.
«Біз аяқталуын қалаймыз. Бізде экономикалық санкциялар бар. Мен экономикалық тұрғыдан айтып отырмын, өйткені біз әлемдік соғысқа араласқымыз келмейді», – деді АҚШ президенті.
Қауіпсіздік кепілдіктері
Президент Трамп бірнеше апта бойы Ресей Президенті Владимир Путин мен Украина Президенті Владимир Зеленскийді АҚШ-қа жеке сапарлары кезінде бетпе-бет келіссөздер өткізуге шақырды.
Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Зеленскийдің заңдылығына күмән келтірді, бұл пікірді Трамп «мағынасыз» және «ымыраға келгісі келмейтін ресейлік шенеуніктердің әрекеті» деп атады.
Бұдан бөлек, АҚШ пен Еуропалық одақтастары Украинаға қауіпсіздік кепілдіктерін әзірлеу бойынша жұмыс істеуде.