Германия мамыр айынан бері 10 мыңнан астам заңсыз мигрантты шекарадан кері қайтарды
Ішкі істер министрі Александр Добриндт үкіметтің шекарадағы шараларды одан әрі қатаңдатуының «өте тиімді» болғанын және қыркүйек айынан кейін де жалғасатынын мәлімдеді.
/ DPA
27 Тамыз 2025

Ішкі істер министрінің мәлімдеуінше, Германия мамыр айында жаңа консервативтік коалиция үкіметі қызметке кіріскеннен бері 10 мыңнан астам заңсыз мигранттың шекарадан кіруіне тосқауыл қойды.

Канцлер Фридрих Мерцтің жақын одақтасы Александр Добриндт «Stern» журналына берген сұхбатында шекаралық шараларды одан әрі қатаңдатудың нәтижелі болғанын және үкіметтің бұл шараларды қыркүйек айынан кейін де жалғастыруды жоспарлап отырғанын айтты.

«8 мамырдан бері шекарамыздан 10 мыңнан астам заңсыз мигрантты кері қайтардық, олардың шамамен 550-і босқын. Енді шекарада бұрынғыдай жағдай жасалмайтыны анық. Бұл - босқын мәртебесіне өтініштердің азаю себептерінің бірі,» – деді Добриндт. Ол үкіметтің қатаң шараларының «өте тиімді» болғанын және жаһандық қабылдауды өзгерткенін, Германияның көші-қон саясатының өзгергенін барлығы байқағанын айтты.

Добриндт сондай-ақ: «Бұл жетістіктің жалғасуы үшін бұл тексерістерді қыркүйек айынан кейін де жалғастырамыз. Барлық шара ұлттық заң мен Еуропа заңына сәйкес жүргізілуде»,– деп мәлімдеді.

Еуропалық Одақтың ең ірі экономикасы саналатын Германия соғыс пен қақтығыстардан қашып келген украиналықтар, сириялықтар және ауғандардан құралған шамамен 3,5 миллион босқынға пана болып отыр.

Ақпан айындағы сайлау науқанында канцлер Мерцтің консервативті Христиан демократтары заңсыз көші-қонды азайту үшін қатаң шара жүргізуді уәде еткен болатын. Мамыр айында коалициялық үкімет құрылғаннан кейін көрші елдермен бірге кең ауқымды шекаралық бақылауларды жүзеге асыра бастады. Бұл елдер ЕО-ға мүше болса да, Германияның бұл қадамы шиеленіс тудырды.

Германияның шекаралық бақылауы әсіресе шығыстағы көршісі Польшамен шиеленіс тудырды. Варшава өткен ай өз шекарасында уақытша бақылау орнатып, Германияны мигранттарды Польша аумағына бағыттады деп айыптады.

ЕО ережелеріне сәйкес, мүше мемлекеттер тек қоғамдық тәртіпке төнетін елеулі қауіп сияқты төтенше жағдайларда ғана паспортсыз Шенген аймағында уақытша шекара бақылауын енгізе алады. Еуропалық комиссия мұндай шаралар тек «соңғы шара» ретінде қолданылып, «уақытша» болуы керектігін бірнеше рет баса айтты.

Мерцтің консерваторлары ЕО-ның баспана заңына сәйкес мигранттар өтініштерін алғаш кірген мүше мемлекетте, мәселен Грекия немесе Италияда беруі тиіс, Германияға қарай ілгерілемеуі керек деп есептейді.

