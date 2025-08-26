Түркияның Ұлттық барлау ұйымының төрағасы Ибрахим Калын Түрік әскери-теңіз күштеріне тиесілі кеме Бенгази портына тоқтағаннан кейін бір күн өткен соң Ливияның Бенгази қаласында Халифа Хафтермен кездесті.
Түркия Қорғаныс министрлігі дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде «TCG Kınalıada» кемесінің Бенгази портына сапары аясында Түркия мен Ливияның әскери делегациясы кездесу өткізгенін хабарлады.
Түркияның әлеуметтік медиа платформасы «Nsosyal»-да жарияланған ақпаратқа сәйкес, Түркия делегациясына генерал-майор Илкай Алтындаг жетекшілік еткен. Делегация Ливия ұлттық армиясы басшысының орынбасары Халифа Хафтермен кездескен.
Кездесу «Біртұтас Ливия, біртұтас Армия» мақсаты аясында ықтимал ортақ қадамдарға бағытталды.
Кездесуге Түркияның Ливиядағы елшісі Гүвен Бегеч пен Түркияның Бенгази бас консулы Серкан Кыраманлыоғлу да қатысты.
Хафтер сондай-ақ «TCG Kınalıada» кемесіне барды.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Ливиядағы миссиясы бірнеше жылдан бері «5+5» Бірлескен әскери комиссия арқылы армияны біріктіру жұмыстарына жетекшілік етіп келеді. Бұл комиссияға батыстан бес және шығыстан Хафтердің күштерінен бес офицер кіреді.
Сонымен қатар БҰҰ 2022 жылдың басында Өкілдер палатасы тағайындаған шығыс пен оңтүстіктің басым бөлігін бақылайтын Бенгази басқаратын Осама Хаммад үкіметі мен батысты басқарып отырған Триполидегі Дбейба үкіметі арасындағы саяси дағдарысты еңсеру үшін сайлау өткізуді көздейтін бөлек келіссөздерге де дәнекер болып отыр.
Ливиялықтар ұзақ жылдар бойы кейінге қалдырылған сайлаудың 2011 жылы Муаммар Каддафи құлатылғаннан кейін басталған өтпелі кезеңді аяқтап, елдегі саяси жіктелу мен қақтығыстарға нүкте қояды деп үміттенеді.