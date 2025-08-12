ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Пәкістан армиясы 50 лаңкесті залалсыздандырды
Пәкістан армиясы Ауғанстан шекарасында лаңкестер мен сепаратистерді жою операциясын бастады.
/ AP
16 сағат бұрын

Пәкістан армиясы сейсенбі күні жасаған ресми мәлімдемесінде, көршілес Ауғанстанмен шекара маңында төрт күн бойы жүргізілген операциялар нәтижесінде 50 лаңкестің залалсыздандырылғанын хабарлады. Операциялар Қытайдың «Бір белдеу, бір жол» бастамасының маңызды жобалары орналасқан оңтүстік-батыстағы Белуджистан аймағында жүргізілген.

Пәкістан армиясы бейсенбі күні лаңкестерге қарсы операция бастады. Лаңкестік ұйымдар мен сепаратист топтар әрекет ететін Белуджистанда қақтығыстар қарқынды болды.

Қаза тапқандар туралы ақпарат расталмады.

