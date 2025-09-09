ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
Грецияда теңізде жер сілкінісі болды
Жер сілкінісінің эпицентрі - Неа Стюра курортынан төрт шақырым қашықтықта.
Грецияда теңізде жер сілкінісі болды
/ Reuters
9 Қыркүйек 2025

Грекияның Эвбея аралы маңында магнитудасы 5.2 баллдық жер сілкінісі тіркеліп, Афинада қатты сезілді.

“Жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша түнгі 00:30-да (GMT 21:30) Афинадан солтүстік-шығысқа қарай 45 шақырым қашықтықта теңізде болды”, - деп мәлімдеді Афина Ұлттық обсерваториясының Геодинамика институты.

“Жер сілкінісінің эпицентрі Эвбея аралының оңтүстік-батысындағы Неа Стира теңіз жағалауынан төрт шақырым жерде орналасқан”, - деп нақтылады институт.

Қазірге дейін зардап шеккендер немесе зақымданулар туралы ақпарат түскен жоқ.

Жақын маңдағы Марафон қаласының әкімі Стергиос Циркас бұл жер сілкінісін «өте күшті» деп сипаттады.

Ұсынылған

Аймақтың сейсмикалық белсенділігі

Мамыр айында Крит аралы маңында магнитудасы 6.1 балл болатын күшті жер сілкінісі тіркеліп, оның әсері Мысыр және Афинаға дейін сезілді.

Қаңтар және ақпан айларында Грекияның танымал мекені Эгей теңізіндегі Санторини аралында сейсмикалық қозғалыс көп тіркелді.

Оңтүстік-шығыс Жерорта теңізіндегі бірнеше жарықтың бойында орналасқан Грекия жер сілкіністеріне жиі ұшырайды.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us