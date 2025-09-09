Грекияның Эвбея аралы маңында магнитудасы 5.2 баллдық жер сілкінісі тіркеліп, Афинада қатты сезілді.
“Жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша түнгі 00:30-да (GMT 21:30) Афинадан солтүстік-шығысқа қарай 45 шақырым қашықтықта теңізде болды”, - деп мәлімдеді Афина Ұлттық обсерваториясының Геодинамика институты.
“Жер сілкінісінің эпицентрі Эвбея аралының оңтүстік-батысындағы Неа Стира теңіз жағалауынан төрт шақырым жерде орналасқан”, - деп нақтылады институт.
Қазірге дейін зардап шеккендер немесе зақымданулар туралы ақпарат түскен жоқ.
Жақын маңдағы Марафон қаласының әкімі Стергиос Циркас бұл жер сілкінісін «өте күшті» деп сипаттады.
Аймақтың сейсмикалық белсенділігі
Мамыр айында Крит аралы маңында магнитудасы 6.1 балл болатын күшті жер сілкінісі тіркеліп, оның әсері Мысыр және Афинаға дейін сезілді.
Қаңтар және ақпан айларында Грекияның танымал мекені Эгей теңізіндегі Санторини аралында сейсмикалық қозғалыс көп тіркелді.
Оңтүстік-шығыс Жерорта теңізіндегі бірнеше жарықтың бойында орналасқан Грекия жер сілкіністеріне жиі ұшырайды.