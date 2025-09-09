Палестина Мемлекетінің Президенті Махмұд Аббас дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Израильдің Газаға қарсы соғысы аяқталғаннан кейін бір жыл ішінде парламенттік және президенттік сайлаулар өткізуге дайындық жүріп жатқанын атап өтті.
Палестиналық ресми “Wafa” ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Аббас бұл сөздерін Лондонда Ұлыбританияның жаңа Сыртқы істер министрі Иветт Купермен кездесуі кезінде айтқан. Кездесуде “оккупацияланған Палестина жерлеріндегі соңғы оқиғалар және Палестина Мемлекеті мен Ұлыбритания арасындағы екіжақты қатынастар” талқыланды.
Аббас Палестинаның басымдықтарын қайта атап өтті: “Дереу және тұрақты бітімге қол жеткізу, Газаға гуманитарлық көмектің толық енуін қамтамасыз ету, тұтқындар мен кепілдегілерді босату, оккупациялық күштердің шегінуі және ерте қалпына келтіру мен қайта құру үдерісін бастау.”
Аббас Ұлыбританияның осы айда Нью-Йоркте өтетін халықаралық бейбітшілік конференциясы қарсаңында Палестина Мемлекетінің тәуелсіздігін мойындау ниетін қуана қарсы алды. Ол бұл қадамды “тарихи әділетсіздікті түзеу және бейбітшілікке жол ашу” деп бағалады.
Бельгия, Франция, Австралия және Канада сияқты басқа да Батыс елдері осы айдағы БҰҰ Бас Ассамблеясының жиындары барысында Палестина Мемлекетін мойындауға дайындалып жатыр.
Аббас: «Сайлауға қатысқысы келетін кез келген партия немесе кандидат Палестина Азаттық Ұйымының (ПАҰ) саяси бағдарламасына, оның халықаралық міндеттемелеріне, сондай-ақ біртұтас билік, біртұтас заң және біртұтас заңды қауіпсіздік күші қағидатына берік болуы тиіс»,- деді.
Палестинаның саяси қайта құрылуы
2021 жылдың басында Аббас заң шығарушы, президенттік және Палестина Ұлттық Кеңесі сайлауларын өткізу жөнінде жарлық шығарған болатын, алайда бүгінге дейін ешбір сайлау өткен жоқ.
Шілде айында Аббас 1964 жылы Иерусалимде өткен алғашқы отырыстан бері алғаш рет 2025 жылдың соңына дейін Палестина Ұлттық Кеңесі сайлауларын өткізу туралы шешім қабылдады. ПАҰ-ның Негізгі Заңына сәйкес, Ұлттық Кеңес ұйымның ең жоғарғы органы болып табылады және оның саясатын, жоспарлары мен бағдарламаларын айқындауға жауапты.
Аббас Ұлыбритания Премьер-министрі Кир Стармермен Лондонда кездесіп, Газаға қатысты “дереу және тұрақты” бітімге қол жеткізуге арналған күш-жігерді және Палестина мәселесіне қатысты соңғы оқиғаларды талқылады.
“Wafa” агенттігінің хабарлауынша, Аббас жексенбі күні үш күндік ресми сапармен Лондонға барған.
Екі жетекші оккупацияланған Палестина жерлеріндегі соңғы жағдайларды, сондай-ақ Палестина мен Ұлыбритания арасындағы екіжақты қатынастарды қарастырды.
Палестина басшысы: “Израильдің барлық халықаралық құқық бұзушылықтарының, Батыс Шериядағы қоныстанулардың кеңеюінің, қоныстанушылардың зорлық-зомбылығының және аннексия саясатының тоқтатылуы, шамамен 3 миллиард АҚШ долларына тең палестиналық салық кірістерінің босатылуы, ислам және христиан қасиетті орындарына жасалатын шабуылдардың тоқтатылуы қажет”, – деп атап өтті.
Премьер-министр Стармерге “бейбітшілік үшін жасаған маңызды күш-жігері үшін терең алғысын” білдірген Аббас Ұлыбритания үкіметіне “тұрақты бітімді қолдау, Газаға гуманитарлық көмек жеткізу, қоныстанулардың кеңеюін, қоныстанушы зорлығын және аннексияны жоққа шығару жөніндегі ұстанымдары, сондай-ақ екі мемлекет негізіндегі шешімді жүзеге асыруға бағытталған шынайы жұмыстары” үшін алғыс айтты.
Аббас сонымен қатар: «Газа – Палестина Мемлекетінің ажырамас бөлігі, соғыс аяқталған соң араб әлемі мен халықаралық қауымдастықтың қолдауымен толық жауапкершілік өз мойнымызға алынады, әкімшілік комитет өз міндеттерін дереу бастайды», – деп растады.