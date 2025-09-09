Қытай Халық-азаттық армиясы ресми “Weibo” парақшасында “Шекаралық қорғаныс ынтымақтастығы 2025” деп аталған жаттығудың дүйсенбі және сейсенбі күндері үш елдің ортақ, жарияланбаған шекара аймағында өткізілгенін хабарлады.
Тікелей жаттығулардың мақсаты “үш тарап арасындағы стратегиялық ынтымақтастықты күшейту, шекара қауіпсіздігіне төнетін қатерлермен күресу қабілетін арттыру және стратегиялық өзара сенімді одан әрі нығайту” деп түсіндірілді.
“Weibo” арқылы жарияланған жазбада жаттығулар барысында “қай елдің аумағы болса, сол ел басшылық жасайды, көпжақты кеңесу және параллельді басқару” қағидатымен жұмыс істейтін бірлескен қолбасшылық орталығы Қытай аумағында құрылғаны айтылды.
Бұл жаттығулар үш ел басшысының 2 қыркүйекте Пекинде өткізген үшжақты кездесуінен кейін бірден жүзеге асты. Бұл кездесу Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) саммитіне төрағалық етіп, Батыстан тыс 20-дан астам ел көшбасшыларын қабылдаған шарасынан бір күн өткен соң болды. Си бұл саммитте жаңа жаһандық қауіпсіздік пен экономикалық тәртіп құруға шақырған еді.
Моңғолия 2004 жылдан бері ШЫҰ-ға бақылаушы мемлекет мәртебесімен қатысып келеді және Үндістан, Пәкістан мен Иран сияқты елдер толыққанды мүше болғанына қарамастан, мүшеліктен бас тартып келеді. Дегенмен Пекин 10 елден тұратын бұл топқа Моңғолияның толыққанды мүше ретінде қосылуы үшін қысым көрсетуді жалғастыруда.