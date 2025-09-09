ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
Қытай, Ресей және Моңғолия шекара қауіпсіздігі үшін бірлескен оқу-жаттығу ұйымдастырды
Қытай, Ресей және Моңғолия осы аптада алғашқы бірлескен шекаралық қорғаныс жаттығуларын өткізді. Қытай армиясының мәлімдемесінде бұл жаттығудың үш көрші ел арасындағы қауіпсіздік үйлестіруін күшейткені атап өтілді.
Қытай, Ресей және Моңғолия шекара қауіпсіздігі үшін бірлескен оқу-жаттығу ұйымдастырды
/ AP
9 Қыркүйек 2025

Қытай Халық-азаттық армиясы ресми “Weibo” парақшасында “Шекаралық қорғаныс ынтымақтастығы 2025” деп аталған жаттығудың дүйсенбі және сейсенбі күндері үш елдің ортақ, жарияланбаған шекара аймағында өткізілгенін хабарлады.

Тікелей жаттығулардың мақсаты “үш тарап арасындағы стратегиялық ынтымақтастықты күшейту, шекара қауіпсіздігіне төнетін қатерлермен күресу қабілетін арттыру және стратегиялық өзара сенімді одан әрі нығайту” деп түсіндірілді.

“Weibo” арқылы жарияланған жазбада жаттығулар барысында “қай елдің аумағы болса, сол ел басшылық жасайды, көпжақты кеңесу және параллельді басқару” қағидатымен жұмыс істейтін бірлескен қолбасшылық орталығы Қытай аумағында құрылғаны айтылды.

Ұсынылған

Бұл жаттығулар үш ел басшысының 2 қыркүйекте Пекинде өткізген үшжақты кездесуінен кейін бірден жүзеге асты. Бұл кездесу Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) саммитіне төрағалық етіп, Батыстан тыс 20-дан астам ел көшбасшыларын қабылдаған шарасынан бір күн өткен соң болды. Си бұл саммитте жаңа жаһандық қауіпсіздік пен экономикалық тәртіп құруға шақырған еді.

Моңғолия 2004 жылдан бері ШЫҰ-ға бақылаушы мемлекет мәртебесімен қатысып келеді және Үндістан, Пәкістан мен Иран сияқты елдер толыққанды мүше болғанына қарамастан, мүшеліктен бас тартып келеді. Дегенмен Пекин 10 елден тұратын бұл топқа Моңғолияның толыққанды мүше ретінде қосылуы үшін қысым көрсетуді жалғастыруда.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us