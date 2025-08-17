ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ
2 Мин оқу
Түркияның “Next Sosyal” платформасы 1 миллион қолданушыға жетті
“T3” қорының бастамасымен әзірленген платформа сапалы әрі қауіпсіз әлеуметтік желі қызметімен назар аударуда.
Түркияның “Next Sosyal” платформасы 1 миллион қолданушыға жетті
/ AA
17 Тамыз 2025

Түркиялық әлеуметтік медиа платформасы “Next Sosyal” 1 миллион қолданушыға жетті. Бұл жаңалық сенбі күні “TEKNOFEST” атқару комитетінің төрағасы әрі Түркия Технология Қорының (T3 Vakfı) төрағасы Селчук Байрактардың әлеуметтік желідегі жазбасында хабарланды.

«Түркияның “Nsosyal” желісі 1 миллион қолданушыға жетті», – деген Байрактар 22 тамызға дейін #NSosyalBenim хэштегімен #NSosyal платформасында жасалатын жазбаларға байланысты арнайы ұтыс ойын өткізілетінін айтты. Қатысушыларға электрлі велосипед, “PlayStation”, “GoPro”, “Monster” компьютер, планшет, ұялы телефон, ақылды сағат пен “Bluetooth” құлаққап секілді сыйлық ұту мүмкіндігі ұсынылмақ.

Байрактар 4 шілдеде платформаның бета-нұсқасы іске қосылғанын хабарлаған болатын. “T3” қорының бастамасымен әзірленген бұл жоба сапалы әрі қауіпсіз әлеуметтік желі қызметімен ерекшеленіп отыр.

Жақында “Next Sosyal” мобильді қосымша дүкендерінде «әлеуметтік желі» санатындағы ең танымал тегін қосымшаға айналды. Бета-нұсқасының таныстырылымынан бері қарқынды дамып келе жатқан платформа 1 миллионнан астам қолданушы жинап, әлеуметтік медиа саласында отандық технологиялардың әлеуетін паш етті.

Ұсынылған

“Next Sosyal” қолданушыларға өз ойларын еркін жеткізуге мүмкіндік береді. Платформа негізінен жаңалық, технология, өмір салты мен күнделікті оқиғаларға қатысты контент жариялауға бағытталған.

Жалған ақпарат, балағат сөздер, бот-аккаунттар және манипулятивті алгоритмдерден тазартылған бұл желі жасанды интеллект енгізілуімен ерекшеленеді. “T3” қоры және “Baykar” компаниясының серіктестігімен әзірленген түрікше “T3 AI” үлкен тіл моделі қолданушылар белгілеген жазбаларға жылдам жауап беріп, өзара байланысты күшейтуде.

Сонымен қатар жас бағдарламашылар әзірлеген қосымшалар жалған ақпаратты анықтау сияқты функциялар арқылы платформаның сенімділігін арттыруда.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us