ТҮРКИЯ
Түркияның әйелдер волейбол командасы алғаш рет әлем чемпионатының финалына шықты
Түрік волейболшылар ақтық матчта Италия немесе Бразилиямен бас сынайды.
Түркия волейбол командасы / AA
7 Қыркүйек 2025

Түркияның әйелдер ұлттық волейбол командасы 2025 жылғы FIVB әйелдер арасындағы әлем чемпионатының жартылай финалында Жапонияны 3-1 есебімен жеңіп, алғаш рет турнирдің финалына шықты. Бұл тарихи жеңіс Таиландтың Бангкок қаласында келді.

Жапония алғашқы сетте мықты қорғаныс пен тиімді шабуылдар арқылы 25-16 есебімен жеңіске жетіп, ойынды өз бақылауына алды. Алайда Түркия екінші сетте жауап беріп, Мелисса Варгас пен Эда Эрдэм Дүндардың жетекшілігімен 25-17 есебімен жеңіске жетіп, есепті теңестірді.

Түркия үшінші сетте де қарқынын сақтап, Жапонияға қысым көрсетуді жалғастырды. Олар ерте алға шығып, 25-18 есебімен жеңіске жетті.

Төртінші сет өте тартысты өтті, екі команда да ұпай алмасып, есеп 24-24 болып теңесті. Түркия соңғы сәттерде сабыр сақтап, 27-25 есебімен жеңіске жетіп, 3-1 нәтижесін тіркеді.

Түркия финалда жексенбі күні Италия немесе Бразилиямен кездеседі.

Түркия Швецияны 85-79 есебімен жеңіп, EuroBasket 2025 ширек финалына шықты

Ұсынылған

Түркияның ерлер ұлттық баскетбол командасы ширек финалда Польша мен Босния және Герцеговина арасындағы матчтың жеңімпазымен 9 қыркүйекте кездеседі. Швеция ойынды сенсациялық түрде бастап, алғашқы 10 соққысының тоғызы дәл түсіп, бірінші таймда 42-37 есебімен алда болды.

Бас бапкер Эргин Атаманның екінші таймдағы түзетулері жеті ұпайлық артта қалушылықты артықшылыққа айналдырды.

Түркия үшінші кезеңнің соңында 11 ұпайлық артықшылыққа ие болды, бірақ Швеция Людвиг Хакансон мен Симон Биргандердің арқасында соңғы кезеңде екі рет есепті теңестірді.

Соңғы минуттарда есеп тартысты болып,, Алперен Шенгүн алға шығып, қатарынан 6 ұпай жинап, жеңісті қамтамасыз етті.

Шенгүн 24 ұпай, Жеди Осман 17 ұпай, ал Ержан Османи 14 ұпаймен ойнады.

