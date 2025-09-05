ТҮРКИЯ
Түркия отандық "Алтай" танкінің жаппай өндірісін бастады
Анкара зауыты заманауи танк пен жаңа буынның брондалған көліктерін шығаратын болады.
5 Қыркүйек 2025

Түркия жаңа танк «Алтайдың» жаппай өндірісін ресми түрде бастады. Бұл өндіріс Анкара қаласындағы отандық автокөлік өндіруші “BMC” зауытында жүзеге асырылуда және елдің қорғаныс саласындағы үлкен жетістігі болып табылады.

“BMC” компаниясының төрағасы Фуат Тосиялы жұма күні “бұл жоба ғасырлық түрік арманының орындалуы” екенін айтты.

«Біздің зауыт өткен жылы негізі қаланғаннан кейін жаппай өндірісті бастады, бұл танктердің Түрік Қарулы Күштері мен одақтас елдердің қорғаныс қажеттіліктерін қанағаттандыратынына сенімдіміз», – деді ол.

Заманауи технологиялармен жабдықталған «Алтай» танкі “BMC Power” компаниясы дайындаған “BATU” қозғалтқышымен жұмыс істейді.

Анкарадағы өндіріс зауыты барлық өндіріс кезеңдерін жүзеге асыру үшін өнеркәсіптік роботтар мен озық өндіріс әдістерін қолданады.

‘Кедергі байқалмады’

Тосиялы “BATU” қозғалтқышының 400-ден 1,500 ат күшіне дейінгі қуаттылықпен белгілі бір сынақтан өтуі керектігін атап өтті.

«Қозғалтқыш тобы 10,000 шақырым жүріп өтіп, нақты өнімділік сараптамасынан өтуі тиіс. Қазіргі уақытта ешбір кедергі байқалмады, барлық құрамдас бөліктер, соның ішінде әуе және қорғаныс жүйелері, танкпен бірге сынақтан өтуде», – деп қосты ол.

«Алтай» танкінен бөлек, зауыт “BMC”-нің жаңа буын сегіз дөңгелекті «Алтуг» бронды жауынгерлік көлігін де өндіретін болады.

Түркияның Қорғаныс өнеркәсібі агенттігінің президенті Халук Гөргун жобаның артындағы бірлескен күш-жігерді жоғары бағалап, Президент Режеп Тайып Ердоғанның оның барысын мұқият бақылағанын растады.

