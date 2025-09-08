Түркияның батысындағы Измир қаласында полиция бөлімшесіне жасалған шабуыл кезінде екі полиция қызметкері қаза тауып, екеуі жарақат алды. Бұл оқиғаға байланысты 16 жастағы күдікті қамауға алынды, деп хабарлады ресми тұлғалар.
Жасөспірім Измирдің Балчова ауданындағы Салих Ишгөрен полиция бөлімшесіне мылтықпен оқ жаудырған. Ішкі істер министрі Али Йерликая бұл шабуылдың нәтижесінде екі полиция қызметкері қаза тауып, үшіншісі ауыр жарақат алғанын, ал тағы біреуі жеңіл жарақат алғанын мәлімдеді.
Министр “X” әлеуметтік желісінде «Оқиғаға қатысты күдікті 16 жастағы Е.Б., қамауға алынды және тергеу басталды», – деп жазды. Жарақат алған полиция қызметкері Докуз Эйлюль университетінің ауруханасына жеткізілді.
Әділет министрі Йылмаз Тунч бұл шабуылға байланысты Измир Бас прокуратурасының соттық тергеу бастағанын хабарлады.
«Оқиғаға байланысты Измир Бас прокуратурасы тарапынан дереу соттық тергеу басталып, 2 аға прокурор мен 6 прокурор тағайындалды», – деп жазды Тунч “X” желісінде.
Полиция оқиға болған аймақта қауіпсіздік шараларын күшейтіп, тексеру жұмыстарын жүргізді. Измир мэрі Жемил Тугай бұл «опасыз» шабуылды айыптап, қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтты.