Сирия Президенті Ахмед Шара Сирия Демократиялық күштерінің 10 наурыз келісімін орындауға қатысты жасаған мәлімдемелері мен құрлықтағы іс-әрекеттері арасында қайшылық бар екенін мәлімдеді.
Шара сәрсенбі күні Идлибтің солтүстігінен келген делегациямен өткен кездесу барысында мәлімдеме жасады.
Шара Сирия Демократиялық күштерінің бұқаралық ақпарат құралдары мен келіссөздер арқылы 10 наурыз келісімін орындауға дайын екенін мәлімдегенімен іс жүзінде қайшы әрекет жасап жатырғанын атап өтті. Ол келісімді жүзеге асыру бойынша келіссөздердің жалғасып жатқанын айтты.
Мемлекет басшысы Сирия, Сирия Демократиялық күштері, АҚШ және Түркияның келісім аясында ортақ мәмілеге келгенін және осы төрт маңызды тараптың Солтүстік-Шығыс Сириядағы мәселе бойынша мәмілеге келген жағдайда жүзеге асырылатынын мәлімдеді.
Сондай-ақ келісімнің жыл соңына дейін жүзеге асырылуы үшін уақыт белгіленгенін атап өтіп, Сирияның солтүстік-шығысында бейбітшілік орнату үшін халықаралық қолдаудың маңыздылығына назар аударды.
«Жер берілмейді»
Шара мәселенің бірнеше айдың ішінде шешілуі мүмкін екеніне тоқталып, Сирияның «бір қарыс болса да жер бермейтінін» және мемлекеттік құқық пен Конституция аясында адам құқықтары қорғалатынын қайталады.
Сирия Президенттігі 10 наурызда Сирия Демократиялық күштерінің мемлекеттік мекемелерге интеграциясына қатысты келісімге қол қойылғанын, елдің аумақтық тұтастығының қайта расталғанын және бөлшектеу әрекеттерінің қабылданбайтынын жариялаған болатын.
Сирия Демократиялық күштері террористік ұйым РКК-ның Сириядағы тармағы саналатын YPG тарапынан басқарылады.
Сирия үкіметі 1963 жылдан бері билікте болған Баас партиясы режимі күйрегеннен кейін қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қаңтар айында Шараның басшылығымен жаңа үкімет құрылды.