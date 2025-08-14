ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Пәкістанның солтүстік-батысында содырлар газ құбырын жарып жіберді
Солтүстік-батыстағы Хайбер-Пахтунхва уәлаятының Лакки-Марват ауданында жарылыс болып, Пенджаб уәлаятына газ жеткізілімі тоқтады.
14 Тамыз 2025

Полицияның хабарлауынша, лаңкестер Пәкістанның солтүстік-батысында ірі газ құбырын жарып жіберіп, елдің ең үлкен уәлаяты Пенджабқа газ жеткізуді тоқтатты.

«Бұл шабуыл сәрсенбі күні солтүстік-батыс Хайбер-Пахтунхва уәлаятының Лакки Марват ауданында болды», - деп хабарлады жергілікті полиция өкілі Амир Хан жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына.

Полиция өкілі сөзінше, террористер құбырға жарылғыш зат орналастырған. Жарылыс нәтижесінде Пенджаб уәлаятының Мианвали ауданына газ жеткізу тоқтаған.

Бұл үш айдан аз уақыт ішінде дәл осы аймақта болған төртінші шабуыл.

Жарылыстың жауапкершілігін өз мойнына алатын ешқандай ресми мәлімдеме әлі жасалған жоқ.

Алайда қауіпсіздік күштері үкімет пен қауіпсіздік нысандарына шабуылдарымен танымал «Талибан Пәкістан» террористік ұйымын айыптап отыр.

Қауіпсіздік күштері қылмыскерлерді табу үшін аймақта іздеу жұмыстарын бастады.

Лакки Марват ұзақ уақыт бойы лаңкестік пен зорлық-зомбылықтың ошағы болды, ал «Талибан Пәкістан» ұйымы қауіпсіздік күштеріне қарсы шабуылымен танымал.

