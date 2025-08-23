«Егер сіз Израиль Премьер-министрі Нетаньяхуға Газадағы гуманитарлық дағдарысты тоқтату үндеуін қамтитын хат жолдасаңыз өте орынды болар еді. Бүкіл әлем бұл мәселені шешуге бет бұрып, Палестинаны тану жаһандық күш-жігерге айналған сәтте сіздің Газа туралы үндеуіңіз арқылы Палестина халқы алдындағы тарихи жауапкершілік орындалады деп сенемін».
Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоғанның жұбайы Емине Ердоған АҚШ Президенті Дональд Трамптың жұбайы Мелания Трампқа хат жолдап, оның Украинадағы соғысқа қатысты көрсеткен жанашырлығын Газадағы гуманитарлық дағдарыс үшін де көрсетуге шақырды.
Емине Ердоған Мелания Трампқа жолдаған хатын сәлемдесуден бастады. Вашингтондағы Ақ Үйдегі кездесулерінде Мелания Трамптың шынайы әңгімесі мен қонақжайлылығынан кейін 6 жыл өтсе де әлі күнге дейін жадында екенін атап өтті.
Емине Ердоған бірге ас ішіп, бақшада серуендеген кезде Трамптың айтқан ойлары оның мәселелерге бейжай қарамайтын, сезімтал екенін аңғартқанын жеткізді. Сондай-ақ осы жанашырлықты Мелания Трамптың жуырда Ресей Президенті Владимир Путинге жазған хатынан да байқағанын айтты.
«Украинадағы жетім балаларға көрсеткен жанашырлығыңыз — жүректерге үміт сыйлаған игі бастама»
Емине Ердоған Мелания Трамптың осы хатында жазғандарының адамзаттың ортақ сезіміне дәнекер болғанын және бұл ұстанымды зор ризашылықпен қабылдайтынын атап өтіп, былай деді: «Хатыңызда атап өткендей, балалардың сүйіспеншілікке толы әрі қауіпсіз ортада өмір сүру құқығы жалпыға бірдей әрі талқыланбайтын құқық. Бұл құқық ешбір аймақтың, нәсілдің, этностың, діни топтың немесе идеологияның артықшылығы емес. Сондықтан осы құқықтан айрылған мұқтаж жандардың жанынан табылу — ең алдымен адамзат алдындағы жауапкершілікті орындау. Сондықтан бір елдің көшбасшысының жұбайы ретінде Украинадағы соғыстың жойқын салдарына ұшырағандарға, шаңырағы шайқалған отбасыларға және жетім қалған балаларға көрсеткен жанашырлығыңыз жүректерге үміт сыйлаған игі бастама. «Үнсіз күлкіге» мәжбүр болған украиналық балалардың шат күлкісін қайта оралтуға деген талабыңыз да аса орынды. Соғыста қаза тапқан 648 украиналық бала үшін көрсеткен осы жанашырлығыңызды екі жыл ішінде 62 мың жазықсыз бейбіт тұрғын оның ішінде 18 мың бала аяусыз қырғынға ұшыраған Газа үшін де көрсететініңізге сенемін».
«Белгісіз сарбаз» атауын балаларға да қолданамыз деп ойладыңыз ба?
Газа тарихта бұрын-соңды болмаған қатыгездікке, дәуірдің ең сұрапыл геноцидіне тап болып отырғанын атап өткен Емине Ердоған хатында былай деді: «БҰҰ-ның Балалар қоры әр 45 минут сайын бір бала қаза тауып жатқан Газада жердің үстін балалар үшін «тозаққа», ал жердің астын «балалар зиратына» теңейді. Соғыста кім екені анықталмаған сарбаздарға қатысты қолданылатын «белгісіз сарбаз» ұғымын бір күні балалар үшін де қолданамыз деп ойладыңыз ба? Бүгінде ешкімі жоқ, аты-жөні анықталмаған мыңдаған газалық баланың кебіндеріне жазылған «белгісіз сәби» жазуы біздің ар-ожданымыздың жазылмас жарасы болуда. Терең психологиялық күйзеліске ұшырап, күлуді мүлдем ұмытқан бұл балалар микрофон ұсынылғанда «өлгіміз келеді» деп жан айқайын жеткізуде және бейкүнә жүректері соғыстың ауыртпалығын арқалап жүр. Газада қасірет пен қорқыныштан кішкентай балалардың шашына ақ түскен».
«Газа үшін Нетаньяхуға хат жіберіңіз» үндеуі
Емине Ердоған күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айрылған тек Украина балалары емес екенін, Палестина балаларының қуанышқа, еркіндікке, дәл сондай болашаққа лайықты екенін атап өтті. Ол: «Израиль Премьер-министрі Нетаньяхуға Газадағы гуманитарлық дағдарысты тоқтату үндеуін қамтитын бір хат жолдасаңыз өте орынды болар еді. Бүкіл әлем бұл мәселені шешуге бет бұрып, Палестинаны тану жаһандық күш-жігерге айналған сәтте сіздің Газа туралы үндеуіңіз арқылы Палестина халқы алдындағы тарихи жауапкершілік орындалады деп сенемін»,- деді.
«Қисық жүйеге қарсы күшімізді біріктіруіміз керек»
Емине Ердоған Палестинада болып жатқан жағдайды геноцидтен бөлек бір топ адамның пайдасы үшін өзгелерді құнсыздандырған халықаралық жүйенің бұзылуы деп бағалады. Ол әлемнің кейбір аймақтарындағы балалардың өмірін өзгелерден төмен қоятын бұл бұрмаланған тәртіпке қарсы күш біріктіруге шақырды.
Емине Ердоған халықаралық құқықтың беделін түсірген ережелер мен ортақ адами құндылықтарды қорғау ортақ қағидалар төңірегінде бірігуі керектігін атап көрсетті: «Тек сонда ғана бұл геноцид алдында күн сайын үмітсіздікке бой алдырып жатқан келер ұрпақтың үмітін оята аламыз. Тек сонда ғана күлкісіз қалған балаларға қайтадан шаттық сыйлап, бүкіл әлемде тұрақты бейбітшілік туралы айта аламыз. Хатыңыздағы жағдайды ана, әйел, адам ретінде терең сезінемін. Бейбітшілік пен тыныштықты аңсаған Газа балалары үшін осындай үміт ұялатуыңызды тілеймін. 335 оқпен өлтірілген 6 жасар Хинд Режеп, атасы қуанышты көздерін сүйіп қоштасқан 3 жасар Рим секілді қаза тапқан 18 885 газалық сәби мен бала үшін енді тым кеш. Бірақ қалған 1 миллионнан астам газалық бала үшін әлі де бір үміт бар. Уақыт әлдеқашан келді».