АҚШ президенті Дональд Трамп Еуропаның кейбір көшбасшылары дүйсенбі немесе сейсенбі күндері Ресей мен Украина арасындағы соғысты шешу жолдарын талқылау үшін Америка Құрама Штаттарына келетінін мәлімдеді.
Нью-Йорк қаласындағы АҚШ ашық чемпионатынан оралғаннан кейін журналистерге мәлімдеме жасаған Трамп жақын арада Ресей президенті Владимир Путинмен де кездесетінін айтты.
«Еуропаның кейбір басшылары дүйсенбі немесе сейсенбі күндері біздің елге жеке-жеке келеді», – деді Трамп.
Трамптың нақты кімдерді меңзегені белгісіз, ал Ақ Үй бұл туралы қосымша ақпарат бермеді.
Трамп жексенбі күні түнде Ресейдің ауқымды әуе шабуылынан кейін Украина шенеуніктері Киевтегі негізгі үкімет ғимаратының өртенгенін хабарлаған кезде, Ресей-Украина соғысының жағдайына «разы емес» екенін айтқан еді.
Дегенмен ол соғыстың жақын арада шешілетініне сенім білдірді.
«Ресей-Украина мәселесін шешеміз», – деді Трамп.