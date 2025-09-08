Палестиналық тойтарыс тобы ХАМАС араағайын елдер арқылы АҚШ-тан жаңа бітім ұсынысын алғанын және келіссөздерді қайта бастауға дайын екенін хабарлады.
ХАМАС жексенбі күні «Telegram» арқылы жасаған мәлімдемесінде:
«Араағайын елдер арқылы АҚШ тарапынан бітім келісіміне қолжеткізу үшін кейбір ұсыныстар алдық», – деді.
Ұйым өз халқына қарсы жасалып отырған басқыншылықты тоқтатуға бағытталған кез келген бастаманы құптайтынын жеткізді.
ХАМАС: «Соғыстың ресми түрде аяқталғанын жариялау және Израиль армиясының Газадан толық шығуына айырбас ретінде барлық тұтқындардың босатылуын талқылау үшін біз дереу келіссөз үстеліне отыруға дайынбыз», – деді.
Сонымен қатар ХАМАС Палестинаның әкімшілік істерін жүргізетін тәуелсіз комитет құруға келісетінін, ал Израильдің келісім аясында қабылданатын шарттарды мүлтіксіз орындауын талап ететінін мәлімдеді. Бұл талап қабылданбаған немесе бұзылған бұрынғы тәжірибелердің қайталануын болдырмау үшін қойылды.
Нетаньяху Трамптың ұсынысын «байыппен қарастыруда»
ХАМАС 18 тамыз күні АҚШ-тың арнайы өкілі Стив Уиткоффтың ұсынысына негізделген Мысыр мен Катардың араағайын болу бастамасын қабылдағанын, алайда (Израиль) оккупациясы бұған әлі жауап бермей, керісінше қырғын мен этникалық тазарту операциясын жалғастырып отырғанын мәлімдеді.
Ұйым бітімге қатысты ұсыныстарды халқының талаптарына сай кешенді келісімге айналдыру үшін араағайындармен тұрақты байланыста екенін атап өтті.
АҚШ Президенті Дональд Трамп жексенбі күні Газаға қатысты бітім мен тұтқын алмасу жөнінде ұсыныс жасағанын және Израильден толық келісім алғанын айтқан еді. Алайда Израиль Премьер-министрі Беньямин Нетаньяхудың кеңсесі Трамптың ұсынысын әлі де «байыппен қарастырып жатқанын» жеткізді.
Осы уақытқа дейін ХАМАС Израильмен жан-жақты келісім жасауға, тұтқын алмастыруға, Газадағы соғысты тоқтатуға және Израиль армиясының аймақтан толық шығуына дайын екенін бірнеше рет мәлімдеген. Алайда Нетаньяху әр кезеңде жаңа шарт қойып, келіссөздердің кешеуілдеуіне жол беретін ішінара келісімдерді талап етті, бұрынғы ұсыныстарды жоққа шығарды.