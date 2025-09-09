Түркияның электрмен жүретін көлік өндірушісі "TOGG" жаңа седанды таныстырып, Еуропада, соның ішінде Германияда, сатылымды бастайтынын мәлімдеді. Бұл қадам компанияның Еуропаның ең ірі және бәсекеге қабілетті автокөлік нарығына шығу арқылы жаңа табыс көздерін іздеуге бағытталған.
"TOGG" дүйсенбі күні өзінің T10X электрлік жол талғамайтын көлігінің Еуропадағы сатылымын бастады және T10F атты бес есікті электрлі седанын таныстырды. Екі көлікке де тапсырыс Германияда қыркүйек айының соңында басталады.
"TOGG"компаниясының басшысы Фуат Тосиялы компанияның Түркиядағы жетістігінен кейін Еуропаға кеңеюін маңызды кезең деп атады.
"TOGG"-тың өндіріс жолындағы сапары туралы айта отырып, Тосиялы былай деді: "Тарихта алғаш рет барлық зияткерлік меншік құқығы Түркияға тиесілі көлік шығару біздің елдің өнеркәсіп тарихында үлкен сынақ болды, бірақ біз оны жүзеге асырдық.
Біз ешқашан берілмедік. Қиындықтарға тап болғанда да, әрдайым шешім табуға назар аударып, бар күшімізді салдық."
Екі модельдің де бағасы туралы мәлімет жарияланған жоқ.
"TOGG" өткен жылы Түркияда өзінің T10X электрлік жол талғамайтын көлігінің шамамен 30,000 данасын сатты. Биылғы жылдың тамыз айына дейінгі сатылымы 42 пайызға өсіп, шамамен 21,000 бірлікті құрады.
Басқа да бірнеше электрлі көлік стартапы, соның ішінде “Fisker”, “Lordstown” және “Arrival” сәтсіздікке ұшырағанымен, инвесторлар әлі де кейбір шығынға ұшыраған жобаларды қаржыландыруды жалғастыруда.