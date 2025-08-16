Біріккен Ұлттар Ұйымының Адам құқықтары жөніндегі басқармасы мамыр айының соңынан бері Газада көмек іздеген кемінде 1 760 палестиналықтың қаза тапқанын және тамыздың басында бұл көрсеткіштің артқанын хабарлады.
БҰҰ басқармасы мәлімдемесінде: «27 мамырдан бастап 13 тамызға дейін гуманитарлық көмек іздеген кемінде 1 760 палестиналық қаза тапты. Олардың 994-і Газадағы гуманитарлық көмек қоры аймақтарында, 766-сы гуманитарлық көмек жеткізетін керуендердің бағытына жақын жерлерде қайтыс болды. Олардың көпшілігі Израиль күштерінің шабуылынан көз жұмды», — деп хабарлады.
1 тамызда бұл көрсеткіш 1 373 деп жарияланған болатын.
Көмек көрсету орталықтары емес, өлім тұзағы
Газаның Азаматтық қорғаныс ұйымы жұма күні Израиль шабуылдары салдарынан кемінде 38 адамның қаза тапқанын, олардың 12-сінің гуманитарлық көмек кезегінде көз жұмғанын хабарлады.
Израиль армиясы өз бөлімшелерінің Хамастың әскери әлеуетін жою үшін жұмыс істеп жатқанын және бейбіт тұрғындардың өлімін азайту үшін шаралар қабылдағанын мәлімдеді.
Сәрсенбі күні Израиль армиясы бас штабының басшысы Газада «Хамасты жеңу және қалған тұтқындарды босату» мақсатында жаңа құрлық операциясының мақұлданғанын хабарлаған болатын.
Газа мен оның айналасындағы босқындар лагеріне, яғни халық ең тығыз қоныстанған аймақтарға шабуыл жасалуы мүмкін.
Израиль үкіметінің геноцидті кеңейту жоспарына халықаралық қауымдастық пен жергілікті халық наразылық білдірді. БҰҰ қолдайтын сарапшылар Израиль гуманитарлық көмекті қатаң шектегеннен кейін Газада жаппай аштық жүріп жатқанын ескертті.