Армияның сәрсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Израиль Қарулы күштері бас штабының бастығы Газаны басып алуға бағытталған жоспардың «негізгі бағыттарын» мақұлдағаны айтылды.
Әскери мәлімдемеге сәйкес, Израиль Қарулы күштері бас штабының бастығы Эяль Замир жоспарды Бас штаб форумы, Израильдің Ішкі қауіпсіздік агенттігі (ISA) өкілдері және басқа да қолбасшылар қатысқан отырыста мақұлдады.
Мәлімдемеде «Кездесу барысында Израиль армиясының бүгінге дейінгі іс-қимылдары бағаланды», – делінген.
Сондай-ақ мәлімдемеде Газаға қатысты жоспардың негізгі бағыттары басшылықтың нұсқауына сәйкес ұсынылып, мақұлданғаны айтылды.
Израильдің қарқынды шабуылдары
Газаның Азаматтық қорғаныс агенттігі соңғы күндері Израильдің Газа қаласына әуе шабуылдары күшейгенін, Зейтун мен Сабра аудандарына өте ауыр әуе шабуылдары жасалғанын мәлімдеді.
Нетаньяху үкіметінің 22 айдан астам уақыт бойы жалғасып келе жатқан қақтығыстардан кейін Газа соғысын кеңейту жоспарына халықаралық қауымдастық пен оппозиция қарсы шықты.
БҰҰ қолдаған сарапшылар Израиль гуманитарлық көмекті шектеген аймақта жаппай ашаршылық болуы мүмкін екенін ескертті. Ал Газадағы Денсаулық сақтау министрлігі Газада бүгінге дейін кемінде 61 599 палестиналықтың қаза тапқанын хабарлады.