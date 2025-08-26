ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы ұсынысты қабылдау, қабылдамау немесе балама ұсынысқа қатысты Израильден ресми жауап болмағанын айтты.
Катар ХАМАС қабылдаған соңғы Газаға қатысты бітім ұсынысына Израильдің әлі жауап бермегенін мәлімдеді.

«Біз атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу үшін барлық тараппен байланыстамыз, бірақ Израиль тарапынан ресми жауап жоқ. Қабылдап, қабылдамайтыны немесе балама ұсыныс туралы ешқандай мәлімдеме жасалмады», – деп мәлімдеді Катар Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Мажид Әл Ансари сейсенбі күні «Al Jazeera» телеарнасына берген сұхбатында.

Ансари Газа мәселесі бойынша араағайындық жүргізіп жатқан тараптардың бітімге қол жеткізу үшін күн сайын байланыс орнатып отырғанын атап өтті.

«Біз Израильдің ұсынысқа жауап беріп, келіссөздерге қатысу керектігін баса айтамыз. Израильден ұсынысқа ресми жауап күтеміз», – деді ол.

