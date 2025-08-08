Министр бейсенбі күні Сирия Президенті Ахмед Әл-Шара, Сыртқы істер министрі Есад Хасан Шейбани және басқа да жоғары лауазымды тұлғалармен жүздесті.
Бұл сапар — Сириядағы жаңа саяси кезеңнің басталуынан және Асад режимінің құлауынан кейін арада сегіз ай өткенде Анкара мен Дамаск арасындағы қарым-қатынастың тереңдеуінің кезекті маңызды кезеңі ретінде бағалануда.
Дипломатиялық дереккөздерге сәйкес, тараптар соңғы айларда екіжақты қатынастарда қол жеткізілген нәтижелерді талқылап, қауіпсіздік, Сирияны қалпына келтіру және аймақтық тұрақтылық бағыттарындағы жаңа ынтымақтастық мүмкіндіктерін қарастыруда.
Сирияны қайта қалпына келтіру, терроризммен күрес
Күн тәртібіндегі негізгі тақырыптардың бірі — Түркия техникалық және логистикалық қолдау көрсетуге уәде берген Сирияның қайта құрылуы мен экономикалық қалпына келу үдерісі.
Сонымен қатар Түркия Сирияның солтүстік-шығысындағы әрекеттеріне байланысты өзінің ұлттық қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіріп тұрған ДАИШ пен PKK/YPG ұйымдарына қарсы бірлескен терроризмге қарсы күрес шараларын да талқыламақ.
Аймақта тұрақсыздық тудыратын фактор ретінде бағаланатын Израильдің әскери әрекеттері мен мәлімдемелері де екі тараптың назарында болмақ.
Ұзақ мерзімді тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Дипломатиялық дереккөздер қазіргі кезеңді Түркия мен Сирияның ортақ мүдделерді ілгерілету жолындағы әрекеттері үшін мүмкіндік деп сипаттады.
"Түркияның басты мақсаты — бұл мүмкіндіктерді Сирияның қалпына келуіне қолдау көрсететін және екіжақты ынтымақтастықты нығайтатын бағытта пайдалану," – деді жоғары лауазымды өкіл.