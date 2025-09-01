Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Қытайдың Тяньцзинь порттық қаласында өткен саммитте Қытай Төрағасы Си Цзиньпинмен екіжақты қатынастарды талқылау үшін кездесті.
Жексенбі күні өткен бұл кездесу 25-ші Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы саммитінің ресми сессиялары арасында өтті және тараптар сауда, инвестиция және аймақтық тұрақтылық мәселелеріне назар аударды.
Президент Ердоған экономикалық байланысты тұрақты әрі теңгерімді инвестициялар арқылы нығайту қажет екенін айтып, ұзақ мерзімді тұрақтылықты тек сауда арқылы қамтамасыз ету мүмкін еместігін жеткізді.
«Екіжақты сауданың теңгерімі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін оны инвестициялармен қолдау қажет. Цифрлық технология, энергетика, денсаулық және туризм салаларында үлкен әлеует бар, сондай-ақ қытайлық компаниялардың Түркияға инвестиция салуда үйлесімділігін арттыруы пайдалы болады», – деп мәлімделді.
Механизмдерді белсенді ұстау
Президент Ердоған аймақтық байланыстарды күшейту мақсатында Түркияның Орта дәліз бастамасы мен Қытайдың «Бір белдеу – бір жол» жобасы арасында тығыз үйлесімділікті қамтамасыз ету қажеттігін де атап өтті.
Екі тарап та кеңесу механизмдерін белсенді ұстап, тұрақты диалог пен институционалдық ынтымақтастықты жалғастыруға уағдаласты.
Анкара мен Пекин арасындағы стратегиялық байланысты айқындаған Ердоған «Біртұтас Қытай» саясатына қолдауын тағы бір мәрте растады.
Көшбасшылар сонымен бірге Ресей-Украина соғысы, Газадағы гуманитарлық жағдай және Сирияға қатысты ықтимал ортақ шараларды да қарастырды.