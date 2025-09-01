Ресей Президенті Владимир Путин Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) саммиті аясында Қытайдың Тяньцзинь портты қаласында өткен кездесуде Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоғанмен жүздесті. Путин Украина дағдарысында Анкараның араағайындық күш-жігеріне алғыс айтып, шешім іздеуді жалғастыратынына сенім білдірді.
Путиннің айтуынша, мамыр айынан бері Стамбулда Ресей мен Украина арасында үш рет тікелей келіссөз өтті. Бұл келіссөздер екі тарапқа гуманитарлық мәселелер бойынша алға жылжуға мүмкіндік берген. Ол Анкараның осы үдерістегі рөлін диалогқа кеңістік ашуда тиімді болғанын атап өтіп, Түркияның қосқан үлесін «маңызды әрі қажетті» деп сипаттады.
Ресей басшысы президент Ердоғанмен Таяу Шығыс, Солтүстік Африка және Кавказдағы әртүрлі өңірлік мәселені талқылағанын айтты. Путин бұл салалардағы ынтымақтастықты «берік, нақты, тиімді әрі сенімге негізделген» деп бағалады. Сондай-ақ мемлекет басшылары деңгейіндегі тұрақты кездесулердің сындарлы және өзара құрметке негізделген диалогты қолдауға көмектесетінін және көршілес ел қағидаттарына сай келетінін атап өтті.
Путин екі ел арасындағы сауда мен инвестицияның үздіксіз өсіп келе жатқанын жеткізді. Оның айтуынша, былтыр өзара сауда айналымы 6,6 пайызға өссе, 2025 жылдың алғашқы жартысында тағы 3 пайызға артқан. Ресейлік компаниялар Түркияның металлургия және автомобиль өндірісі салаларында белсенді жұмыс істеп жатса, түрік фирмалары Ресейде машина жасау, ағаш өңдеу және металлургия бағыттарында еңбек етуде.
Маусым айында Мәскеуде өткен үкіметаралық комиссия жұмыстары да экономикалық ынтымақтастықты арттырған маңызды қадам болды. Энергетикалық әріптестікті Путин «шын мәнінде стратегиялық» деп атап, «Көгілдір ағын» мен «Түрік ағыны» құбырлары арқылы газ жеткізу үздіксіз жалғасып жатқанын, Ресейдің Түркияның негізгі жеткізушілерінің бірі болып қала беретінін айтты.
Ресейдің «Росатом» компаниясы тұрғызған «Аккую» атом электр станциясына да тоқталған Путин бұл жобаны «екіжақты ынтымақтастықтың флагманы» деп атап, әріптестіктің ұзақ мерзімді екенін мәлімдеді.
Кремль ресми кездесу алдында Ресей мен Түркия делегацияларының бір-бірін жылы шыраймен қарсы алған сәттерін жариялады. Кадрларда «Росатом» басшысы Алексей Лихачев пен Ресей Энергетика министрі Сергей Цивилевтің Түркия Энергетика министрі Алпарслан Байрактар бастаған әріптестерімен қол алысып, құшақтасқанын көруге болады.
Путин Мәскеу мен Анкара арасындағы саяси сенімнің маңыздылығына назар аударып, ынтымақтастықтың екіжақты мәселелерден бөлек өңірлік және халықаралық тақырыптарды да қамтитынын мәлімдеді. Ол Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка секілді өңірлердегі ұстанымдардың үйлестірілуі екі тарап үшін де маңызды екенін жеткізді.