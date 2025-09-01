Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатқан Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының (ШЫҰ) Мемлекет басшылары кеңесінің 25-ші саммиті аясында Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевпен дүйсенбі күні жүздесті. Бұл кездесу Анкараның жоғары деңгейлі дипломатиялық күш-жігерін тағы бір мәрте паш етті.
Президент аппараты жанындағы Коммуникация басқармасының Түркияның «Nsosyal» әлеуметтік медиа платформасында таратқан хабарламасына сәйкес, көшбасшылар ШЫҰ саммиті барысында екіжақты қатынастардан бөлек өңірлік және жаһандық мәселелерді де талқылады.
Түркия президенті Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбітшілік үдерісіндегі ілгерілеуге қуанышты екенін жеткізіп, Түркияның бұл үдеріске әрі қарай да қолдау көрсететінін атап өтті. Сондай-ақ Түркия мен Әзербайжанның алдағы кезеңде өңірлік даму бастамаларын үйлестіруінің маңыздылығын айрықша атап өтті. Екі елдің әсіресе энергетика, көлік және басқа да көптеген бағытта ынтымақтастықты дамыту үшін қадам басатынына тоқталды.
Кездесу Ердоған орналасқан қонақүйде өтті. Кездесуге Түркия Сыртқы істер министрі Хакан Фидан мен Әзербайжан Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов қатысты.
Оңтүстік Кавказдағы бейбітшілік мәселесі талқыланды
Президент Ердоған саммит аясында Армения Премьер-министрі Никол Пашинянмен де кездесті. Кездесу екі ел басшылары арасындағы сирек кездесулердің бірі ретінде назар аударды.
Президент әкімшілігінің хабарлауынша, Түркия–Армения қатынастары талқыланған кездесуде Оңтүстік Кавказда бейбітшілік орнату мәселесіне баса мән берілген.
Президент Ердоған Армения мен Әзербайжан арасындағы бейбітшілік үдерісінің ілгерілеуіне қуанышты екенін жеткізіп, Түркияның өңірдегі бейбітшілікке, тұрақтылық пен дамуға қолдау көрсетуді жалғастыратынын қайталады. Сондай-ақ Түркия мен Армения арасындағы ынтымақтастықты арттыру мәселелері қарастырылып жатқанын жеткізді.
Жексенбі күні Қытайға барған Түркия президенті сол күні Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин және Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифпен де екіжақты кездесу өткізді. Президенттің дипломатиялық күн тәртібі өңірлік динамика өзгеріп жатқан кезеңде Анкараның Азиядағы ықпалын күшейтуге деген ұмтылысын көрсетеді.
Қытайдағы ШЫҰ саммиті
ШЫҰ-ның 25-ші саммиті дүйсенбі күні Қытай Төрағасы Си Цзиньпиннің беташар сөзімен ресми түрде басталды. Алғашында Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстаннан тарапынан «Шанхай бестігі» ретінде құрылған ұйымға кейін Өзбекстан алтыншы мүше ретінде қосылды. Бүгінде ШЫҰ-да Азия, Еуропа және Африканы қамтитын 10 мүше мемлекет, 2 бақылаушы және 14 диалог серіктесі бар.
ШЫҰ әлемдік жер көлемінің шамамен 24 пайызын және әлем халқының 42 пайызын қамтиды. Мүше мемлекеттер жаһандық жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) төрттен бір бөлігін құрайды, ал олардың арасындағы сауда соңғы жиырма жылда 100 есеге артқан.