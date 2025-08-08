ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
Мьянманың уақытша президенті У Мьинт Шве 74 жасында қайтыс болды
У Мьинт Шве 2021 жылғы әскери төңкерістен кейін уақытша президент қызметін атқарып келген болатын.
/ AP
7 сағат бұрын

2021 жылғы әскери төңкерістен кейін уақытша президент болған Мьинт Шве бейсенбі күні таңертең көз жұмды.

Бұл туралы Мьянманың Ұлттық қорғаныс және қауіпсіздік кеңесі хабарлады.

74 жастағы Мьинт Шве ел астанасы Нейпьидодағы әскери аурухананың жансақтау бөлімінде емделіп жатқан еді. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, оның жағдайы ауыр болған.

Ұсынылған

2023 жылдың басынан Мьинт Шведің бері қозғалысы баяулап, тамақтану қиындықтары байқалған. Медициналық сараптамалар оның Паркинсон ауруына және оған қатысты неврологиялық бұзылуларға шалдыққанын көрсеткен.

2024 жылдың сәуір айында ол Сингапурдегі “Mount Elizabeth” медициналық орталығында да ем қабылдаған.

Мьинт Шве 2021 жылдың ақпанында Аун Сан Су Чжидің сайланған үкіметі биліктен тайдырылғаннан кейін Мьянма Президентінің міндетін атқарушы болып тағайындалған еді.

