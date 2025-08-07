ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
Бразилияның бұрынғы президенті Болсонару үйқамақ шешіміне шағымданды
Бұрынғы президенттің қорғаушылары оның шектеу шараларын бұзбағанын алға тартып, бұл шешімді қайта қарау үшін Жоғарғы сотқа жүгінді.
Бразилияның бұрынғы президенті Болсонару үйқамақ шешіміне шағымданды
/ Reuters
12 сағат бұрын

«Reuters» агенттігі Бразилияның бұрынғы президенті Жаир Болсонару осы аптада Жоғарғы сот судьясы Александри ди Морайс шығарған үйқамақ шешіміне ресми түрде шағым түсіргенін хабарлады.

Сәрсенбі күні Болсонарудың қорғаушылары сотқа өтініш беріп, бұрынғы президенттің ешбір шектеу шарасын бұзбағанын мәлімдеді.  Бұл мәселенің Жоғарғы соттың жалпы отырысында дауысқа салынуын талап етті.

Дүйсенбі күні бұрынғы президентке үйқамақ шешімі шыққан болатын. Судья Морайс Болсонарудың АҚШ президенті Дональд Трампты заң аясындағы мәселелеріне тартуға тырысып, сот бұйрықтарына бағынбағанын алға тартты.

Ұсынылған

Болсонарудың заңгерлік тобы бұл шешімге шағым түсіретінін бұған дейін де мәлімдеген болатын.

Шағым хатында қорғаушылар ешқандай заң бұзушылық болмағанын алға тартты және бұл шешімді кеңейтілген сот алқасы қайта қарауы тиіс екенін атап өтті.

Президенттік мерзімінде және одан кейін өкілеттігін бірнеше рет асыра пайдаланды деп айыпталып жатқан Болсонарудың заңдық мәселелеріне үйқамақ жазасы қосылды.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us