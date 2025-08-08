Ресей жұма күні Қазақстанда алғашқы атом электр станциясының құрылысын бастады.
Қазақстан мен Ресейдің атом энергиясы жөніндегі агенттіктері жасаған бірлескен мәлімдемеде "жоғары қуатты ядролық станция салуға ең қолайлы орынды анықтау және жоба құжаттарын дайындау мақсатында инженерлік зерттеулер басталғаны" айтылды.
Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сатқалиев: “Бұл жоба – Қазақстанның стратегиялық таңдауы. Сонымен қатар бұл ел мен өңір үшін ұзақ мерзімді экономикалық дамудың қозғаушы күші болады,” – деді.
Қазақстандық ресми тұлғалардың айтуынша, Қытай да табиғи ресурстарға бай Қазақстанда екі жаңа атом электр станциясын салуды жоспарлап отыр, ал бұл жобаларға қатысты толық ақпарат жыл соңына дейін жарияланбақ.
Әлемдегі уран қорының 43 пайызын қамтамасыз ететін Қазақстан Еуропалық Одаққа уран шикізатын жеткізуші елдер арасында үшінші орында тұр.
Алайда ел ішкі тұтыну үшін жеткілікті көлемде электр энергиясын өндіруде қиындықтарға тап болып отыр. Ядролық энергетика мәселесі — КСРО кезеңінде жүргізілген ядролық сынақтар салдарынан 1,5 миллион адамның радиацияға ұшырауы себебінен қоғамда әлі де алаңдаушылық туғызатын тақырып.
Елдегі алғашқы атом электр станциясы Балқаш көлі маңындағы Үлкен ауылына жақын жерде салынады. Құрылыс бірнеше жылға созылады деп күтілуде.
Ресейдің "Росатом" компаниясы реактордың қызмет ету мерзімі 60 жыл болатынын, қажет болған жағдайда бұл мерзімді тағы 20 жылға ұзартуға болатынын мәлімдеді.
Франция мен Оңтүстік Корея да Қазақстандағы атом электр станциясының құрылысы бойынша келісімшарт алу үшін бәсекеге түсті, алайда Қазақстан «ең тиімді ұсыныс» жасаған көршілері Ресей мен Қытайды таңдағанын хабарлады.
Сонымен қатар Ресей Өзбекстанда атом электр станциясын салуды, Қырғызстанда шағын ауқымды реактор орнатуды жоспарлап отыр.