АҚШ президенті Дональд Трамп Аляска саммиті алдында «Егер Ресей президенті Владимир Путин Украинадағы соғысты тоқтатпаса, өте ауыр салдарларға тап болады», - деп ескерту жасады.
Сәрсенбі күні Вашингтондағы Кеннеди орталығында Трамп «Путин қақтығысты тоқтатпаса, Ресейге санкциялар салына ма?» деген сұраққа: «Иә, санкция болады. Өте ауыр салдары болады», – деп жауап берді.
Бұл мәлімдеме Трамптың Украина президенті Владимир Зеленский және басқа да Еуропа басшыларының онлайн кездесуінен кейін бірнеше сағат өткен соң жасалды. АҚШ президенті бұл кездесуді «өте жақсы» деп бағалап, «Мен бұл кездесуге 10 ұпай беремін. Өте, өте жақсы достық қарым-қатынаста өтті», – деді.
Екінші кездесу
Трамп Аляскадағы ең ірі қала Анкориджде жоспарланған саммит үш жақты кездесуге негіз болатынын айтып, «Екінші кездесуді өткізу мүмкіндігіміз өте жоғары, бұл бірінші кездесуден нәтижелі болады», – деді.
«Егер бірінші кездесу жақсы өтсе, дереу екінші кездесу өткізетін боламыз. Мен оны дереу өткізгім келеді. Президент Путин, президент Зеленский де қатысатын екінші кездесуді ұйымдастырамыз», – деді Трамп. Ол жұма күнгі саммитте «жақсы нәтижеге қол жеткізуге» болатынын атап өтті.