Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған Ресей-Украина бейбітшілік үдерісі мен Газаға қатысты соңғы оқиғаларды Франция Президенті Эммануэль Макронмен талқылады.
Президент аппараты жанындағы Коммуникация басқармасының «NSosyal» әлеуметтік медиа платформасында жарияланған мәлімдемесіне сәйкес, бейсенбі күні екі президент «Түркия мен Франция арасындағы екіжақты қатынастарды, Ресей-Украина бейбітшілік үдерісін, Газаға қатысты соңғы оқиғаларды және бірқатар аймақтық әрі жаһандық мәселені» талқылады.
Ердоған Макронға Түркияның Ресей-Украина соғысының әділ бейбітшілікпен аяқталуын қалайтынын және Аляска мен Вашингтонда өткен кездесулерді мұқият қадағалап отырғанын айтты.
Президент сондай-ақ Түркияның «Украина мен Ресей арасындағы бейбітшілік келіссөздеріне қатысты кез келген бастаманы өткізуге дайын екенін» атап өтті.
Газа мәселесіне де тоқталған Ердоған Түркияның «үлкен гуманитарлық қасірет» алдында атысты тоқтатуға қол жеткізу үшін бар күш-жігерін арнауды жалғастырып жатқанын айтып, «Израильдің оккупация жоспарын алға жылжытудағы артып келе жатқан өктемдігін тежеу қажеттігін» жеткізді.
Екі лидер қыркүйек айында Нью-Йоркте өтетін БҰҰ Бас Ассамблеясының сессиясы аясында бұл мәселелерді толығырақ талқылауға келісті.
Мәлімдемеде сондай-ақ Ердоғанның Түркияның Франциямен ынтымақтастықты дамытуға беретін маңызын атап өткені және әсіресе қорғаныс өнеркәсібімен бірге әртүрлі салада қарым-қатынасты ілгерілету бағытында жұмыс істеп жатқаны хабарланды.
Франция Түркияға алғыс білдірді
Франция Президенті Макрон “X” желісіндегі мәлімдемесінде екі лидердің Ресейдің Украинаға қарсы “агрессивті соғысын” тоқтатуын қолдайтынын айтып, “қақтығыстардың аяқталуы және Киев үшін мықты қауіпсіздік кепілдіктерінің қамтамасыз етілуі” қажеттігін атап өтті.
Макрон осы тұрғыдағы коалиция ішіндегі ынтымақтастығы үшін Түркияға алғыс айтты.
Таяу Шығыс тақырыбына да тоқталған Макрон Израиль үкіметінің Газада жаңа әскери шабуыл бастау және оккупациядағы Батыс Шерияда, әсіресе Е1 аймағында қоныстарды кеңейту туралы шешімдерін айыптады.
Француз басшысы мұндай қадамдардың “бейбітшілікке бағытталған күш-жігерге қайшы” екенін және тек “ұзаққа созылған соғысқа” әкелетінін айтты.
Макрон: “Аймақтағы барша үшін бейбітшілік пен қауіпсіздікке апарар жалғыз жол — атысты тоқтату, тұтқындарды босату, гуманитарлық көмекті жеткізу және саяси шешімге ұмтылу,” - деді.
Сонымен қатар Макрон Францияның Сауд Арабиясымен бірге қыркүйек айында Нью-Йоркте өтетін екі мемлекет негізіндегі шешім жөніндегі конференцияға дайындық аясында Түркиямен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеп жатқанын жеткізді.