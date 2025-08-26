АҚШ-тың Ішкі қауіпсіздік департаментінің хабарламасынан кейін үндістандық экспорттаушылар жаңа қиындықтарға дайындалуда. Бұл хабарламада сәрсенбіден бастап Үндістаннан шыққан барлық тауарларға қосымша 25 пайыздық салық енгізілетіні білдірілді.
Енді Үндістаннан жасалатын экспорт АҚШ-тың 50 пайызға дейінгі салығына тап болады. Бұл - Вашингтон енгізген ең жоғары тарифтердің бірі. Бұл шешім тамыз айында Үндістанның Ресей мұнайын көптеп сатып алуына жауап ретінде АҚШ президенті Дональд Трамптың қосымша салық енгізу туралы мәлімдемесінен кейін қабылданды.
Ішкі қауіпсіздік департаментінің хабарламасына сәйкес, жаңа тариф қолданылады.
Үнді рупиясы АҚШ долларына шаққанда 0,17 пайызға әлсіреп, 87.7275 деңгейіне жетті, сонымен бірге басқа валюталар алдында доллардың да құны төмендеді.
Хабарламада дұрыс сертификатталған транзиттік жүктер, гуманитарлық көмек және өзара сауда бағдарламаларына кіретін тауарлар үшін жеңілдік болатыны айтылды.
Бұл әрекет Үндістанның Ресейдің Украинаға әскери басып кіруіне жанама қолдау көрсетуіне жауап ретінде қабылданғаны қайтадан атап өтілді.
Үндістанның Сауда министрлігі бұл хабарламаға қатысты түсініктеме беру туралы сұрауға әлі жауап берген жоқ.
Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди елдің фермерлерінің мүдделерін қорғау үшін қандай да бір ауыр шығындарға қарамастан, ымыраға келмейтінін мәлімдеді.
Моди сондай-ақ Қытаймен қарым-қатынасты жақсарту үшін сақтықпен қадам басуда, ол жеті жыл ішінде алғаш рет айдың соңында Қытайға сапар шегуді жоспарлап отыр.