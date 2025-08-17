ТҮРКИЯ
Президент Ердоған Трамп пен Путиннің кездесуі туралы пікір білдірді
Президент Режеп Тайып Ердоған Ресей–Украина соғысын аяқтауға бағытталған жаңа үдерістің тұрақты бейбітшілікке негіз қалауына үміт білдіріп, Түркияның бейбітшілік орнату үшін барлық үлесін қосуға дайын екенін айтты.
17 Тамыз 2025

Президент Ердоған сенбі күні жасаған мәлімдемесінде АҚШ Президенті Дональд Трамп пен Ресей Президенті Владимир Путиннің Аляскада өткізген кездесуі Ресей–Украина соғысын аяқтау үшін «жаңа серпін» бергенін атап өтті.

Ердоған әлеуметтік желідегі жазбасында: «АҚШ Президенті Трамп пен Ресей Федерациясының Президенті Путин арасында Аляскада өткен кездесу Ресей–Украина соғысын тоқтатуға бағытталған бастамаларға жаңа серпін берді», – деп бағалады.

Президент сонымен қатар: «Аляска саммитін құптаймыз. Бұл жаңа үдерістің Украина Президенті Владимир Зеленскийдің де қатысуымен тұрақты бейбітшіліктің негізін қалауына тілектеспіз. Түркия бейбітшілік орнату үшін барлық үлесін қосуға дайын», – деді.

